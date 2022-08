Les nouveaux jeux de casino à découvrir et tester

Jeux de casino : Les nouveaux à absolument connaître et tester

Dans l’univers des jeux d’argent en ligne, nombreux sont les éditeurs qui se démènent pour offrir aux parieurs des options de divertissement de qualité. Ces dernières sont variées et dotées pour la majorité de graphismes époustouflants, d’attrayantes bandes sonores ainsi que de fonctionnalités innovantes. Il en existe de plusieurs sortes sur les plateformes de paris virtuelles à savoir les machines à sous, les jeux en live, les roulettes, etc. De plus, ces types de jeux sont lancés à fréquence régulière par ces développeurs afin de toujours proposer plus aux joueurs en termes de divertissement et de gains. Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter les nouveaux jeux de casino à absolument connaître et tester.

Power of Gods :Valhalla

Dans l’industrie du casino en ligne français, il existe de nombreuses machines à sous conçues par de talentueux éditeurs dont le thème porte sur la mythologie nordique. Ces jeux fournis par ces développeurs sont appréciés par les joueurs et intègrent de beaux graphismes, d’innovantes fonctionnalités ainsi que d’excellents mécanismes. C’est le cas par exemple de Power of Gods : Valhalla, la dernière nouveauté du concepteur Wazdan qui est dotée du mécanisme Hold the jackpot capable d’augmenter vos chances de gains sur n’importe quel casino en ligne français.

L’option de divertissement sortie en juillet 2022 vous invite à braver le climat extrêmement froid des lieux où vivent les dieux scandinaves afin d’atteindre le Valhalla. Embarquez donc pour un voyage passionnant à travers Asgard, le royaume des Dieux nordiques en incarnant une de ces divinités comme Thor et recevez de grosses récompenses si vous menez à bien votre mission. Cette machine à sous est dotée de 16 rouleaux sur lesquels vous verrez des symboles de guerriers vikings, de dieux nordiques (Odin, Heimdall, Freya et Thor), du marteau de Thor et bien d’autres. Elle paie également dans tous les sens. En arrière-plan, la représentation d’un gros orage avec des éclairs et des coups de tonnerre vous plonge dans l’ambiance de ce jeu. Ses graphismes sont époustouflants et sa bande son attrayante. De plus, grâce aux fonctionnalités que possède ce titre, il vous est possible de gagner une super cagnotte de 2 145 x la mise.

Gorilla Mayhem

Gorilla Mayhem est un nouveau jeu de machine à sous lancé par le fournisseur de logiciel Pragmatic Play. Il vous invite à vivre une passionnante aventure dans une sombre et profonde jungle. En effet, une fois dans la forêt tropicale de ce jeu, vous devez partir à la recherche d’un puissant gorille et des trésors que cache ce dernier. Et si Pragmatic Play s’est inspiré de ce sujet pour concevoir le thème de sa machine à sous, c’est pour vous inviter à trouver les richesses amassées par cet animal afin de faire fortune.

Cette option de divertissement est composée de 4 rangées, de 20 lignes de paiement et de 5 rouleaux. Sur ces derniers, vous verrez des symboles de cartes et d’animaux de cette jungle comme un serpent, un crocodile, un hippopotame, un léopard, un gorille et un ara. Pour jouer à cette machine à sous, il vous faut miser une somme comprise entre 0,20 et 100 €. Avec son potentiel de gain élevé et son intéressant gameplay, Gorilla Mayhem est l’un des nouveaux jeux à découvrir puis à tester sur les plateformes de paris virtuelles. Vous pouvez vous divertir sur ce titre depuis chez vous ou en déplacement grâce à la technologie HTML5 qui le rend accessible sur PC, mais aussi sur appareils mobiles comme les Samsung Galaxy S8 et S8+.

10 001 Nights Megaways

10 001 Nights Megaways est la seconde machine à sous conçue par le développeur Red Tiger avec le même nom, à la seule différence que celle-ci comprend le mécanisme Megaways. Ce dernier constitue la véritable nouveauté apportée par ce fournisseur à cette slot vidéo et permet de produire plus de lignes de paiement afin que les joueurs aient plus de possibilités de gagner. Sorti en juillet 2022, le jeu vous embarque pour un voyage mythique en Orient sur les terres arabo-perses. Le thème de ce titre est inspiré des récits du célèbre recueil de conte des mille et une nuits de Shéhérazade. Sur cette machine à sous, vous êtes transporté dans une magnifique pièce dont le sol est jonché d’or et le plafond de tissus ainsi que de parure arabe puis invité à frotter la lampe magique afin de faire des vœux au génie. Vous pourrez ainsi vous enrichir si cela fait partie des souhaits que vous avez énoncé en jouant à ce jeu.

Le jeu de casino virtuel 10 001 Nights Megaways comporte 6 rouleaux et 117 649 lignes de paiement. Sur ces derniers, il y a des symboles de cartes de diverses couleurs (cœur rouge, pique or, carreau bleu, trèfle violet), d’une lampe magique, d’un sultan, d’un tigre, de pierres précieuses, de l’or, de chameau, d’une danseuse du ventre, de jarres et de chaussures arabes. De plus, ce titre intègre des fonctionnalités innovantes capables de vous faire gagner jusqu’à 10 347 x votre mise initiale. Les graphismes attrayants de ce jeu de casino ainsi que sa bande sonore captivante vous plongent dans l’univers de ces récits aux origines arabes, perses, égyptiennes, indiennes et mésopotamiennes. Avec ses couleurs riches, son thème mythique, ses possibilités de jackpot et son mécanisme Megaways, 10 001 Nights Megaways est une des machines à sous à découvrir et tester sur les casinos en ligne.

Gold Bar Roulette

Gold Bar Roulette est un jeu de table lancé par l’éditeur Evolution Gaming en juillet 2022 qui propose aux joueurs d’énormes opportunités de gains. Ce nouveau jeu de roulette en live est similaire à la roulette classique européenne, mais avec un vrai croupier qui se charge de prendre vos paris et de tourner la roue. Cela signifie que vous pouvez miser sur des numéros compris entre 0 et 36 en ayant en face de vous le présentateur. Gold Bar Roulette se distingue des autres titres de sa gamme par son incroyable environnement de jeu en direct. En effet, vous faites face à un croupier se trouvant dans un décor semblable à celui d’un coffre-fort de banque avec des lingots d’or pouvant être amassés. Les paris à effectuer sont les mêmes que dans le jeu de base de roulette sauf pour celui nommé Straight-Up. De façon générale, il vous suffit de choisir des cases puis de placer une mise. Le croupier doit ensuite tourner la roue et si la bille s’arrête votre numéro, vous gagnez.

Toutefois, avec Gold Bar Roulette si vous décidez d’effectuer un pari Straight-Up, le résultat est différent, mais en bien. Avec ce type de pari, vous pouvez remporter en plus du paiement normal de votre mise, des gold bars (lingots d’or) de façon aléatoire et chacun d’entre eux vaut 88x votre mise initiale. Le présentateur après chaque période de mise ouvre un coffre qui peut contenir entre 1 et 20 gold bars. Ces derniers peuvent être ensuite utilisés dans les tours de jeu suivant sur n’importe quel pari Straight-Up afin d’accroître votre paiement en cas de victoire. Par exemple, si vous gagnez deux gold bars, cela signifie que vous pouvez en faire usage après pour remporter jusqu’à 176x votre mise de départ. Ces lingots d’or vous donnent la possibilité de multiplier les gains obtenus de façon exponentielle. Ainsi, selon la manière dont les parieurs utilisent leurs gold bars, ils peuvent gagner jusqu’à 10 000 x ou plus leur mise initiale. Avec l’aspect ludique de ce jeu ajouté au suspense qu’il produit et à son potentiel de gain gigantesque, Gold Bar Roulette est le jeu à connaitre et à tester. Il vous est possible d’y jouer sur un ordinateur, un smartphone comme le Huawei P10, ou sur une tablette grâce à la technologie HTML5.

Crazy Coin Flip

C’est un jeu de casino en direct produit par Evolution Gaming en juin 2022 qui combine parfaitement le gameplay des jeux en live et des machines à sous afin d’offrir aux parieurs une expérience unique. Pour y jouer, les joueurs passent par une étape de qualification avant d’avoir accès au jeu live lui-même comprenant un croupier en direct, un beau décor et des jeux bonus. Ce titre se déroule en 3 phases avec comme base le lancer de pièces. Il s’agit de l’étape de la machine à sous qualificative utilisant divers modes de rotation, celle de recharge avec une slot vidéo Top-Up contre la montre et enfin celle de l’incroyable tour de bonus Coin Flip capable de vous offrir de gros gains. Sur l’interface de ce jeu, vous allez voir des symboles bleu et rouge ayant des valeurs multiplicatrices.

Le but ici est de se qualifier pour le jeu bonus en accumulant des symboles spécifiques et des multiplicateurs au cours des phases de qualification. Cela vous permettra de remporter d’importants gains multipliés durant le tour bonus Crazy Coin Flip. Ce dernier se trouve être l’étape finale de cette option de divertissement et se déroule en présence d’un croupier en direct. À ce niveau, vous aurez devant vous des pièces générant des multiplicateurs puis le présentateur se chargera de lancer le tour bonus Crazy Coin Flip en actionnant un levier. Il est important de vous rappeler que vous pouvez gagner jusqu’à 2 000 x votre mise de départ en jouant à ce jeu de casino en live. Étant la première machine à sous avec croupier en direct du fournisseur Evolution Gaming, Crazy Coin Flip vous promet de grosses cagnottes grâce au jeu bonus en direct ainsi que d’intenses moments ludiques. En vous y divertissant, vous ne rentrerez pas les mains vides. C’est en cela qu’il est une option de divertissement que vous devez essayer de découvrir et même le tester.