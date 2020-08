Rallye Virtuel – FIA : Un programme de détection démarre

La Fédération internationale de l’automobile et ses partenaires se lancent dans une détection d’envergure mondiale, avec le simulateur virtuel WRC 9.

Un tremplin pour les pilotes en herbe malgaches. La Fédération internationale de l’automobile vient d’annoncer le lancement imminent du projet « FIA Rally Star ». Une opportunité unique pour les amateurs de rallye virtuel dans le monde, très nombreux sur la Grande île notamment.

« La FIA a signé un accord de partenariat avec la société d’accessoires de jeux vidéo Nacon et le studio KT Racing. Cette collaboration prendra forme en décembre, à travers un DLC, un nouveau contenu téléchargeable, pour WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship », annonce-t-on de la Fédération du sport automobile de Madagascar.

Niveau de réalisme

Précurseur du rallye virtuel en Afrique, Madagascar compte de très nombreux jeunes talents. En témoigne leur nette domination lors du e-Safari Rally (Kenya), au mois de juillet. D’où l’intérêt de participer à ce programme de la FIA, qui leur ouvrira des portes au niveau international.

« Ouvert à tous les joueurs et joueuses de 17 à 26 ans, ce dispositif en plusieurs étapes de sélection permet aux pilotes les plus prometteurs, de bénéficier du programme d’entraînement et de coaching encadré par la FIA. À terme, sept finalistes, dont une jeune fille, pourront débuter leurs carrières internationales avant de viser l’accession en FIA Junior WRC», poursuit-on au niveau de la FSAM.

Le choix du simulateur WRC 9 découle de son niveau de réalisme. En effet, il permet l’accès à plus de 400 km de pistes, issues des treize étapes de la saison 2020 de WRC. Et aussi, il dispose de la licence officielle pour reproduire les voitures du cham­pionnat. La sortie de ce neu­vième opus est prévue pour le mois de septembre sur consoles et sur PC.

Quant au contenu téléchargeable de la FIA, il sera disponible en décembre. D’ici là, les passionnés de rallye virtuel devront prendre contact avec la FSAM, pour obtenir plus de détails concernant les modalités d’inscription.