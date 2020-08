Pandémie mortelle – Les décès augmentent hors d’Analamanga

Davantage de malades du coronavirus dans les régions meurent malgré l’étendue nationale de la guerre virale. Car l’ampleur de ce combat est affaiblie par des moyens insuffisants et des lacunes dans la communication.

Mis à part le retard constaté dans l’annonce officielle télévisée de certains nouveaux cas et décès signalés à partir des régions, le nombre de décès liés au coronavirus y est aussi en hausse. La capitale, elle, vient de compter un mort supplémentaire du coronavirus. Sauf Melaky, toutes les régions du pays sont touchées par la pandémie avec une croissance du nombre de malades décédés.

«La guerre est sanitaire et la vie de chaque malade compte. Sachant que la détresse respiratoire d’un porteur de la covid-19 expose celui-ci à la mort, il faut recentrer les efforts de dotation de respirateurs dans les hôpitaux de chaque chef-lieu de région », indique un médecin requérant l’anonymat à Ambatondrazaka. L’hôpital de cette ville ne dispose d’aucun respirateur. « Il y a une douzaine de concentrateurs d’oxygènes récemment reçues », affirme de son côté le directeur régional de la santé en poste dans cette localité, le Dr Maherinantenaina Andriantsimelo. Jusqu’à hier, la présentation cartographique de la pandémie faite par le Centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19, rapporte huit régions sans décès liés au coronavirus. Ce qui n’est pas le cas car la région Bongolava classée sans décès, en a déjà enregistré un d’après un responsable local, si l’on ne tient pas compte du journaliste, originaire de Tsiroanomandidy, décédé dans la capitale où il a été évacué.

Au niveau des autorités régionales, des moyens humains sont ébranlés par le coronavirus. « Une suspension de la réunion hebdomadaire du CCO a effectivement eu lieu. Des responsables ont été contaminés par le virus. Cette situation a handicapé la mise à jour continue des chiffres de la pandémie », explique le maire de Tsiroanomandidy, Mananjara Jaona Razafindredohy.

Incohérences

« Le canal de communication connaît un dysfonctionnement car dans la capitale, les autorités additionnent les chiffres. Dans la région Alaotra-Mangoro, il n’y a pas eu vingt-quatre nouveaux cas positifs mercredi. Ce jour-là, il y a eu dix nouveaux contaminés à Moramanga et quatre à Ambatondrazaka. La veille, sept cas positifs supplémentaires sont détectés à Ambatondrazaka et trois à Amparafaravola », précise un responsable.

Le cumul des chiffres est mal vu par les responsables régionaux. Ces derniers subissent les reproches des populations locales d’autant que le nombre de décès s’accentue. Dans la région Ihorombe, le premier mort du coronavirus vient d’être révélé. Dans la région voisine, Matsiatra-Ambony, une source locale parle de « l’écart constant entre les chiffres officiels annoncés et les chiffres réels existants sur le terrain, car les résultats des tests quotidiens ne sont jamais fournis par les autorités sanitaires avant l’annonce à la télévision nationale mais plutôt après ».

Cent soixante quatre morts de la covid-19 sont jusque-là dénombrés dans l’ensemble de quinze régions, dont cent quarante quatre depuis le début du mois de juillet. Avec la révélation des morts dans les régions, dont la plupart sont enterrés des jours auparavant, la pandémie ne fait pas des victimes mortelles dans la seule capitale. Hier, cent vingt et un contaminés supplémentaires sont localisés dans dix régions différentes, deux cent trente et un guéris sont annoncés, et quatre vingt neuf malades dans un état grave sont répertoriés dans cinq régions.