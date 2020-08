Covid-19 – Des traitements à domicile possibles à Toliara

Le patient admis à l’hôpital Manara-penitra de Toliara le 29 juillet, est guéri. Avec l’accord de la famille, l’évolution de son état de santé a été rapportée dans nos colonnes depuis le 3 août. Le malade vit déjà avec des problèmes d’asthme depuis des années. Son état s’est compliqué le lundi 27 juillet, pour être finalement confirmé au coronavirus le 29 juillet. La famille s’est plainte que des traitements « adéquats » ne soient prodigués à leur malade alors qu’il a manifesté une détresse respiratoire lors de son admission au CHU de Mitsinjo Toliara. Après des appels de détresse, le patient a été mis sous oxygène trois jours après.

« Les médecins ont expliqué qu’il y avait des étapes à suivre, de surcroît le résultat d’un autre test était attendu de la capitale », explique la nièce du patient. L’état de ce dernier ne s’est pas compliqué et il a pu rentrer au début de cette semaine. « Nous avons demandé sa sortie depuis quelque temps. Il poursuit actuellement son traitement à domicile. Et surtout il n’oublie pas les inhalations à base de Ravintsara, matin et soir », raconte la jeune femme. Il est ainsi l’une des seize personnes guéries cette semaine. Le nombre des personnes guéries dans la région est de quatre vingt dix sept depuis le début de la pandémie. Cinq autres malades sont encore traités à domicile. L’hôpital enregistre encore quatre cas graves de la maladie.