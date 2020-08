Concours – « K-Pop Lockdown Contest » transcende la jeunesse

Représentatif d’une culture à part entière, il a pleinement conquis la jeunesse malgache au cours de ces dernières années. Le K-Pop crée une interculturalité unique entre Madagascar et la Corée du Sud.

Un divertissement et un univers d’évasion, c’est avant tout une manière de valoriser une compréhension particulière d’une culture de la part des jeunes malgaches. Le concours « K-Pop Lockdown Contest » réjouit le réseau social facebook depuis le mois de juillet. Une ode au « K-Pop » ou à la culture pop coréenne. Le terme désigne plusieurs genres musicaux, allant du dance-pop, au pop ballad et au genre électro originaires de la Corée du Sud.

L’univers se sublime souvent par une large variétés d’éléments audiovisuels. Plus de sept cent compétiteurs ont concouru via le réseau social pour les éliminatoires de ce « K-pop Lockdown Contest ». Depuis le début de ce mois, une soixantaine passent à l’étape finale, dont trente pour concourir dans la catégorie chant et trente dans la catégorie danse.

Vu l’engouement des jeunes, l’ambassadeur SudCoréen Lim Sang-Woo affirme « Non seulement, à travers ce concours, on pour ra mieux apprécier la K-pop et arriver à pallier à certains aspects du confinement dont l’isolement, mais également et surtout à préserver notre environnement de toute forme de contamination, tout en restant chez soi ».

Fédérateur

Dans la continuité du fameux « K-Pop World Festival » qui est régulièrement organisé par l’ambassade de la Corée du Sud à Madagascar, ce concours se révèle fédérateur. Il est organisé en collaboration avec l’association « les Tsingu de la Corée », qui représente des jeunes malgaches passionnés d’ échanges culturels. Ce projet rentre ainsi dans la pérennisation de ces liens qui se tissent via l’art et la culture.

Des covers de chansons ou des chorégraphies, toutes performances en solo en ligne, « K-pop Lockdown Contest » montre également l’excellence des jeunes et leur patience à assimiler la culture d’autrui tout en valorisant celle de leur pays. Les performances se réalisent sur les récents morceaux des stars comme BTS et Blackpink.

Pour l’étape finale prévue bientôt, la soixantaine de finalistes auront à chanter ou danser sur des morceaux présélectionnés. Suivez le concours en ligne via la page de l’ambassade de la Corée du Sud et celle des Tsingu de la Corée.