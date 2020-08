Boeny – Églises et mosquées resteront fermées

Ni prière ni quelque chose de ce genre ne sera encore autorisée à Mahajanga, ce dimanche. Le préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a été catégorique sur ce point durant la réunion du Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) de Boeny, hier au siège de la DRSP à Mahabibo. Il n’y aura ni compromis ni exception.

« Les édifices religieux et les mosquées restent fermés. Nous avons rencontré les chefs d’Égli­ses, notamment protestante de la FJKM et catholique, et des mosquées. La situation sanitaire ne le permet pas encore », explique le président du CRCO Boeny.L’application des mesures sanitaires et le respect des gestes-barrières (distanciation physique, port de masque bucco-nasal) est davantage renforcé.

De plus, le barrage sanitaire placé à l’entrée de Belobaka est désormais reconverti en barrage sécuritaire. Des éléments des forces de l’ordre ont succédé au personnel sanitaire qui est revenu dans les hôpitaux. Le contrôle sanitaire de Belobaka est donc assuré par la Gendar­merie et la Police nationales.

Le nombre des cas positifs ne cesse d’ailleurs d’augmenter dans la région Boeny. La situation épidémiologique au jeudi 13 août fait état de deux cent quatre vingt une personnes testées positives à la covid-19 depuis le début de la crise sanitaire à Madagascar. L’effectif des malades en traitement s’élève à cent vingt sept, dont trente sont suivis dans les deux hôpitaux principaux avec six patients développant une forme grave. Le reste est traité à domicile.