TENNIS DE TABLE – JEUX DES ILES – La sélection arrêtée

Les noms des locaux connus. Le test de sélection finale, en deux étapes et qui a duré quatre jours au palais des sports a pris fin hier. Les sept pongistes locaux, trois garçons et quatre filles ont été connus à l’issue de la dernière journée du test. Les trois mieux classés sur les douze présélectionnés en lice et qui vont représenter le pays aux jeux des iles sont entre autres par ordre de classement, Zonandrianina Razafindralambo dit Lino, Luciano Randrianantoandro et Riva Rakotoarisoa. Les deux derniers viennent de bénéficier d’un stage de haut niveau en Chine pendant quatre mois. Le double champion de Madagascar (2015, 2020), Lino a enregistré six victoires en sept matches. Il a déjà disputé trois jeux des Iles et a remporté la médaille d’argent par équipe en 2019. Les quatre joueuses qui ont validé le ticket pour l’aventure des jeux des iles sont en l’occurrence Harena Dimbiarilanitra, Océane Rakotondrazaka, Fitia Rasoanindrainy et Santatra Raharijaona. Harena, la mieux classée a enregistré quatre victoires en cinq matchs de la deuxième étape du test. Médaillée des jeux ne double en 2019, jouera ses quatrièmes jeux. «Ils ont un bon niveau. Ils restent des détails techniques à améliorer. Ils ont le potentiel et je pense qu’au fil du temps ils seront au top» rassure l’expert chinois, Wang Haiang. Cinq expatriés renfor­ceront l’équipe nationale à savoir Fabio Rakotoari­manana, Antoine Razafinarivo et Jonathan Nativel chez les garçons, Hanitra Karen Raharimanana et Niantsa Randrianarisoa chez les filles. Nativel débarquera en premier la semaine prochaine. Les autres arriveront vers le début aout. Fabio et karen vont encore représenter le pays aux Jeux de la francophonie à Congo Brazzaville en fin juillet. Le regroupement débutera le 20 juillet à Ankadimbahoaka.