SEMAINE ÉCONOMIQUE – Renforcer la coopération economique nippo-malgache

La semaine économique se tiendra du 18 au 21 juillet au Novotel Alarobia puis à l’hôtel Ibis, Ivandry. La thématique principale abordée lors de cet événement porte sur le développement durable.

Transfert de compétences. Presque soixante années de coopération économique entre la Grande île et le Pays du Soleil levant se sont écoulées. Des relations qui seront d’avantages mises autour de la table des discussions au cours de la deuxième édition de la semaine économique qui démarrera le 18 juillet prochain au Novotel Alarobia. Cette fois-ci, l’Association Économique Madagascar – Japon (AEMAJA), organisatrice de l’événement propose des discussions autour de la façon de renforcer les liens qui existent déjà entre les deux pays, notamment sur le plan économique. La thématique centrale choisie pour cette édition porte sur « le développement durable ». Pour Ando Ratodisoa, président de l’Aemaja, il s’agit surtout d’effectuer des transferts de compétences à travers des séances de partage entre experts japonais et investisseurs malgaches. « Durant les ateliers et conférences que nous organiserons, il y aura des représentants d’entreprises japonaises à Madagascar qui partageront avec l’assistance les expériences et leur façon d’opérer dans divers secteurs économiques. Comme nous avons également les nouvelles technologies, des intervenants entreront en visioconférence depuis le Japon pour discuter de leur façon de faire et de ce qui les distinguent », explique-t-il. Les entreprises, investisseurs ainsi que le grand public sont conviés à cet événement qui s’étalera sur quatre jours. Pour les journées du 19 au 21 juillet, les ateliers et conférences se poursuivront à l’hôtel Ibis à Ivandry. En effet, la culture d’entreprise chez les Japonais est très développée. Elle est vulgarisée dans toutes les couches de la société nippone. En témoignent le développement fulgurant des entreprises de ce pays après la Seconde guerre mondiale mais aussi la productivité des entreprises japonaises.

Commerce

Les circuits commerciaux entre le Japon et Madagascar peuvent encore être exploités au maximum. Ces dernières années, les exportations de la Grande île vers le Pays du Soleil levant ont porté sur les produits miniers. « Presque 90% des exportations de Madagascar vers le Japon sont constitué par les produits miniers », explique Ando Ratodisoa. Principalement des exportations de nickel et de cobalt issues de la multinationale d’Ambatovy. La firme dont le principal actionnaire est le Japonais Sumitomo Corporation. Avant cela, il y avait aussi le chrome, exporté par la Société Kraomita Malagasy (Kraoma) qui était envoyé principalement au Japon. Une belle perspective à l’horizon pour les relations économiques entre les deux pays, moyennant l’amélioration des produits d’exportations de Madagascar par rapport à la qualité, un plaidoyer qui est mené par L’Aemaja, et raison pour laquelle les dialogues portant sur l’amélioration de la coopération entre Madagascar et le Japon doivent se poursuivre.