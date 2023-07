SECES – Tous les cours restent suspendues

Fin de l’ultimatum de soixante-douze heures posé par les membres du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants pour répondre à leurs nombreuses revendications. Toutes les formations restent suspendues. Les cours sont suspendues pour une durée illimitée et la grève se poursuit pour le SECES. Tout enseignement et apprentissage sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Une seule activité est acceptée par les membres du syndicat. « Nul ne peut nous forcer dans nos activités. Seuls les préparatifs sur les thèses de doctorat sont acceptés », selon une note sortie par le SECES, ce vendredi. Les revendications du SECES sont axées sur les heures supplémentaires, les indemnités des vacataires pour les années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022 et les indemnités de recherches et d’investigations depuis 2018 des enseignants-chercheurs retraités. Il y a également les reliquats et rappel des trois décrets qui, jusqu’à présent n’ont même pas fait l’objet de communication verbale au Conseil du gouvernement et la non-application des cinq décrets au niveau de la primature depuis le 31 mars dernier. Des revendications qui n’ont pas été satisfaites jusqu’ici, selon le SECES.