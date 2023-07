MUSIQUE – Le Festival a capella fait son grand retour

Cet après-midi, le ministère de la Communication et de la Culture ainsi que l’office National des Arts et de la Culture, organise le festival a capella à l’Ivokolo d’Analakely. Après une pause qui a duré depuis 2017, ce festival emblématique, débuté en 2009, revient pour donner une nouvelle vie à l’a capella et mettre en valeur ce style musical unique. L’objectif de ce festival est de célébrer l’art de l’a capella et de raviver l’intérêt pour cette forme de musique sans instruments. Le groupe 4-maso partage ses musiques a capella durant cet événement. « Ma famille et moi-même avons eu l’opportunité de participer au groupe 4-maso. Notre avantage réside dans le fait que nous n’avons pas besoin d’instruments pour nous accompagner. Même en cas de délestage, nous serons en mesure de nous produire sur scène, offrant ainsi une expérience musicale ininterrompue », déclare Toubih Rands, le leader du groupe 4-maso. L’événement réserve également des surprises avec la présence d’invités spéciaux. Ces artistes talentueux interpréteront plus de 20 chansons, créant une atmosphère envoûtante pour une heure et demie, cet après-midi.