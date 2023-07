MOROMBE – L’embardée d’un camion tue cinq personnes

Quatre enfants et une jeune mère de famille ont péri lorsqu’un poids-lourd, aménagé en taxi-brousse, s’est renversé. L’explosion de la roue avant-gauche a mis le camion au tapis.

Émoi à Morombe. L’embardée d’un taxi-brousse a fait cinq morts et sept blessés, de source auprès de la gendarmerie locale. Le drame s’est produit au passage de la commune de Befandriana-Sud. Une jeune femme de 24 ans ainsi que son fils de 4 ans y ont trouvé la mort. Deux fillettes, âgées de 13 et 4 ans ont partagé leur sort tragique, ainsi qu’un garçonnet d’à peine un an et demi qui y a également laissé la vie. Le drame s’est produit dans l’après-midi d’avant-hier, aux alentours de 15h30. Le taxi-brousse qui est un camion Mercedes aménagé en véhicule de transport en commun, avait quitté Morombe pour rejoindre Toliara, lorsque le pire s’est produit. L’accident a eu lieu au PK 167 en partant de Toliara. Alors que le conducteur était en train de négocier un virage, la roue avant-droit a éclaté. Devenue incontrôlable, le véhicule a virevolté avant de se renverser. Pendant son embardée, le camion s’est jeté dans un canal sur le côté de la route. Écrasés sous des marchandises, les passagers ont été sérieusement touchés.

Chauffeur en fuite

De violents chocs à la tête se sont, par ailleurs, avérés fatals pour les quatre enfants et la jeune mère de famille tués dans cet accident. De peur de subir un acte de vindicte populaire, le chauffeur s’est aussitôt extirpé de sa cabine pour prendre la fuite. « Aux dernières nouvelles, il s’est rendu à la gendarmerie d’Ankililaoka à Toliara », indique le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Befandriana-Sud, saisie de l’affaire. « Il sera transféré pour être entendu », poursuit le gradé. Le bilan est resté statique jusqu’à hier soir. Sur les sept blessés, trois ont dû être, cependant, évacués à Toliara. Selon les déclarations du chauffeur, entre vingt-cinq et trente personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident. La gendarmerie relève que le manifold des passagers embarqués n’était pas tenu.