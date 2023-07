MAHAJANGA – Application des amendes contre les infractions à la salubrité  

Le code d’hygiène et d’assainissement de la commune urbaine de Mahajanga (Chacum), élaboré depuis 2017, est désormais en vigueur, alors que la charte d’hygiène est appliquée depuis 1960 dans le pays. Des actions de sensibilisation ont été menées et réalisées depuis quelques années dans le but d’éduquer d’abord la population. L’année passée, une trentaine d’infractions courantes ont été signalées au niveau de la commune. Le texte est dorénavant appliqué et des amendes exigées depuis le mardi 12 juillet, dans toute la ville de Mahajanga face à ces infractions et comportements contre la nature. Elles varient entre 2500 ariary et 500 000 ariary. Les quatre thèmes concernés par le Chacum sont les lieux publics, les plages ou stations balnéaires, les marchés et les habitations. Désormais, déféquer à l’air libre, uriner sur les plages et les bords de mer, dans les recoins et ruelles, et surtout sur la voie publique sont prohibée sous peine d’une amende de 30 000 ariary. Dans les marchés, il est interdit d’étaler ou de déposer les marchandises à même le sol. Les ordures et les déchets devront être jetés dans les bacs.

Tapages nocturnes

Concernant les tapages nocturnes à partir de 22 heures, et même diurnes, une amende de 500 000 ariary sera à l’avenir exigée. De plus, chaque habitation a l’obligation d’avoir des toilettes et des sanitaires adéquats. Cracher dans les lieux publics est également interdit par le Chacum. De même, fumer dans les lieux publics clos est sanctionné à 2500 ariary. Cette loi est déjà en vigueur depuis des années, mais elle n’est pas respectée dans certains endroits. « Les infractions courantes gagnent du terrain à Mahajanga. Il est temps d’appliquer les sanctions et les amendes. Les sanctions sont appliquées non pour renflouer les caisses de la CUM, mais dans le but principal de changer la mentalité et le comportement. Cette mesure consiste à renforcer l’éducation en matière d’éducation civique et citoyenne », explique la présidente de la délégation spéciale, Tonganirina Velomary Zafiarinefo. Des agents verbalisateurs, constitués de policiers municipaux, d’inspecteurs et agents d’hygiène du Bureau municipal d’hygiène veilleront à faire respecter ce code. Les agents de signalement sont formés de membres des comités de fokontany. Une partie des amendes sera remise à ces agents verbalisateurs et signaleurs.

L’élaboration de cette charte a été réalisée avec la contribution de la ville de Mulhouse à travers le Gescod et le projet Water and sanitation for the urban poor ou Wsup. Mahajanga est une ville pilote et la première destination nationale en matière de tourisme. Mais le civisme à travers des comportements dignes, reste à appliquer, sinon à vivre. Des lieux publics tels que le bord de la mer et les plages sont transformés en WC public. Des odeurs nauséabondes d’urine et de matières fécales flottent dans l’air et asphyxient les promeneurs. Il est temps de mettre un holà à tout cela. Le Chacum contribuera, en grande partie, au changement de comportement et de mentalité de la population.