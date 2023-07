JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2023 – La participation de Madagascar reste floue

À treize jours de l’ouverture des Jeux de la Francophonie, la participation de Madagascar reste incertaine.

Les vingt-deux artistes sélectionnés pour représenter la Grande ile ont été choisis dès le mois de février, mais leur participation n’a pas encore été confirmée. Les artistes ignorent même qui est responsable de cette situation préoccupante. « Malgré la proximité de l’événement, notre participation demeure incertaine. Les ministères concernés se renvoient la balle dans cette affaire. Une rencontre est prévue ce lundi, avec la ministre de la Communication et de la culture (MCC) pour trouver une solution », confirme Natioranomena Narda, représentant de la catégorie littérature. De plus, Madagascar ne figure pas sur la liste officielle des sportifs qualifiés pour cette compétition. Pour l’instant, seule la participation dans la catégorie culturelle est envisageable. « Nous avons simplement effectué la présélection, et c’est au ministère de la Jeunesse et des Sports de prendre le relais. Nous leur avons déjà confié toute l’organisation de ces jeux », mentionne Francis Razafiarison, directeur général de la Culture au sein du MCC.

Le doute

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des sports n’a donné une explication puisqu’il s’agit de la culture. Quoi qu’il en soit, du point de vue technique, nos représentants sont prêts à participer à cette compétition, qu’ils y participent ou non. Par ailleurs, Joël Andrianomearisoa a été sélectionné parmi les membres du jury dans la catégorie culturelle. Les artistes ont donc exprimé leur souhait de rencontrer les responsables ce lundi, pour clarifier la situation.