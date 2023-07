Examen officiel : Les températures en hausse durant le baccalauréat

Contrairement au froid rigoureux durant l’examen du BEPC, la météo lors des épreuves pour le Baccalauréat qui débutera ce lundi sera plus clémente. La température sera en effet, plus agréable puisqu’elle sera à 7 degrés dans la partie d’Antsirabe et de 8 à 10 degrés pour Antananarivo. La température maximale pourra atteindre jusqu’ à 35 degrés, ailleurs.