ÉLECTRICITÉ – Pose de sept nouveaux transformateurs à itaosy

Les habitants d’Itaosy peuvent espérer une amélioration de la fourniture d’électricité dans les semaines à venir. La Jirama annonce la pose de sept nouveaux transformateurs pour renforcer l’approvisionnement dans cette localité du district d’Atsimon­drano et ses environs. Selon l’information partagée par la page Jirama ofisialy hier, les techniciens étaient dans la commune d’Ambavaha­di­tokana avec un objectif d’ installer les deux premiers transformateurs cette semaine. « Les cinq autres seront installés d’ici la fin du mois », précise la page de Jirama ofisialy. « L’objectif consiste à renforcer les infrastructures déjà existantes et de pouvoir approvisionner de nouveaux abonnés », précise toujours là page de la Jirama. L’explosion des transformateurs fait partie des incidents qui touchent souvent les infrastructures de la Jirama à cause , notamment, de la surcharge. Le rajout de nouveaux transformateurs permet justement de réduire le risque de surcharge et de protéger ces équipements.