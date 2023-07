DODO TRAIL – Jean Claude et Noeline à Maurice

Deux coureurs de la Grande ile prendront le départ du Dodo Trail, ce matin à l’île Maurice. Il s’agit des champions du semi-trail de la 14e édition de l’Ultra trail des Ô Plateaux, long de 70 km en début mai. Les porte-fanions du pays, en l’occurrence Jean Claude, coureur de l’AC Crown d’Antsirabe, et Marie Noéline Razafiarisoa de l’AS Fanalamanga, sont tous les deux engagés dans la distance extrême de 50 km baptisée Squad. Ce sera la deuxième participation pour Noéline, multiple championne de trail à Madagascar, tandis que Jean Claude dit «Doda» va participer pour la toute première fois à cette prestigieuse course de montagne de l’île aux Dodos. La délégation malgache est sur place depuis mercredi. Quatre épreuves sur une distance de 25 km, 10 km et 5 km, outre l’extrême de 50 km, sont au programme de ce trail qui emprunte les sentiers sauvages grimpant et serpentant cinq montagnes, dans un paysage à couper le souffle.