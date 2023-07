DIALOGUE MULTIPARTITE – Marc Ravalomanana signe la charte de bonne conduite

Le premier d’une longue liste. L’ancien président de la République Marc Ravalomanana n’a même pas attendu le lancement officiel de la charte de bonne conduite des partis politique pour officialiser son adhésion à la Charte de bonne conduite élaboré par la FES Madagascar. Effectivement, le patron du TIM est le premier à avoir signé le document hier. Et pourtant, selon l’ initiateur du projet, la date du lancement officielle n’interviendra qu’après une concertation interne et avec toutes les parties prenantes. Pour rappel, la charte de bonne conduite des partis politiques traduit leurs engagements à s’impliquer dans un processus électoral démocratique et crédible. Les partis signataires acceptent de faire ainsi du fihavanana, de la tolérance et du respect mutuel les valeurs partagées tout au long du processus électoral. Ils s’engagent par ailleurs à lutter et prévenir les éventuelles fraudes électorales et à s’assurer de la tenue d’élections équitables. Au départ, dix partis politiques participent à l’élaboration de la charte de bonne conduite dont la RDS, l’AREMA, le TIM, le HVM, le PSD, le Leader Fanilo, le TGV, la MMM, l’AVI et le MTS. Les organisations de la société civile étaient aussi présentes avec un représentant de l’Union européenne. Un des points les plus importants de la charte est que les partis signataires s’engagent à agir pour la transparence des comptes de campagne et dans un constant souci de l’éthique, et enfin à accepter et à se soumettre au verdict des urnes.