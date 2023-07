COOPÉRATION – Le vice-président de la Banque européenne d’investissement attendu à Tana

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque Européenne d’Inves­tissement (BEI), devrait se rendre à Madagascar pour une mission de deux jours les 17 et 18 juillet prochains. Rendez-vous lundi, sauf changement de dernière minute. Selon un communiqué de la Banque, cette visite permettrait d’apporter un soutien important de la BEI aux investissements du secteur privé dans l’agriculture, avec des impacts positifs escomptés sur la sécurité alimentaire. Ambroise Fayolle mettra également en avant les progrès réalisés dans le cadre du projet pour l’électrification des zones rurales par l’installation de mini-réseaux solaires, annoncé en janvier 2023. Selon le programme, il devrait s’entretenir avec le président de la République, des membres du gouvernement et des partenaires internationaux. Ces discussions offriront une plateforme pour explorer les opportunités de coopération plus étroite et les nouveaux investissements stratégiques à l’appui des objectifs de développement du pays. En tout cas, Ambroise Fayolle s’est déjà exprimé sur la teneur des rencontres prévues. «Depuis plus de 50 ans, la Banque Européenne d’Investissement, aux côtés de ses partenaires, soutient des projets d’investissement à impact à Madagascar. Notre visite offre une excellente occasion de renforcer notre partenariat pour relever les défis d’investissement et soutenir le développement durable et la résilience du pays, notamment face aux conséquences du changement climatique», a-t-il annoncé.