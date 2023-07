COOPÉRATION BILATÉRALE – Cent millions d’euros investis par l’agence française de développement

Engagement constant. Les aides et financements qui ont été alloués à la Grande île par L’AFD (Agence Française pour le Développement) ont atteint près de 100 millions d’euros soit 5 073 milliards d’ariary pour l’année 2022. Un chiffre qui a été évoqué par l’Ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, dans le cadre de la coopération entre la France et la Grande île. Une collaboration dans le cadre du soutien de la France à la relance économique de Madagascar. À travers ces aides, la France marque sa volonté de coopérer avec la Grande île. Les appuis pour différents secteurs sont en effet montés en volume depuis quelques années. L’année dernière, ces aides ont atteint cette somme faramineuse. Et pour cause. La Grande île venait de sortir de la période de pandémie, reprenant ainsi différents projets, notamment sur les domaines de l’aménagement d’infrastructures urbaines mais aussi en matière d’énergie. D’après les propos du diplomate français « […] il en va de même pour l’AFD, notre agence de développement qui aura investi plus de cent millions d’euros pour la seule année 2022 », explique-t-il pendant son discours d’ouverture lors de la célébration du 143e anniversaire de la République Française à Ivandry.

Des aides qui se traduisent par des dons, des prêts ou encore des crédits délégués à Madagascar. D’après des chiffres fournis par l’AFD dans son bilan d’activité pour 2022, les prêts souverains représentent 42 millions d’euros de ce montant, tandis que les subventions de l’Etat français pour Madagascar ont grimpé à 22 millions d’euros. Le reste est utilisé à une multitude de fins, allant des infrastructures urbaines au développement agricole. L’AFD est une agence qui est présente à Madagascar depuis soixante-douze ans. Depuis une dizaine d’années, elle a mobilisé plus de 500 millions d’euros de financements pour la Grande île. Pour 2022, les engagements de cette institution portaient sur l’énergie, avec 34 millions d’euros, les infrastructures ainsi que le développement urbain, financés à hauteur de 10 millions d’euros, l’agriculture et la sécurité alimentaire, le climat et l’environnement ou encore le domaine de la santé.