Construction du téléphérique : La circulation perturbée à Antananarivo

En raison de l’installation des pylônes du projet Transport Par Câble, des routes seront coupées à la circulation, samedi et dimanche. À savoir, la route « Jules Ranaivo », depuis l’Immeuble Fiaro rejoignant le Carlton Anosy. La coupure est prévue à 13h le samedi jusqu’à 18h au dimanche. Toutes les personnes désirant se rendre à Anosy devront prendre la déviation vers la route Lamine Gueye devant le Lycée Moderne Ampefiloha. Pour la même raison, d’autres axes de la circulation vont être déjà perturbés dès ce vendredi jusqu’à la fin du mois d’août. La route P12, Rainizanabololona sera coupée ce vendredi jusqu’au 24 juillet. Il en sera de même pour l’axe P16, Boulevard de l’Europe, allant vers Ankazomanga, ce 26 juillet jusqu’au 22 août et du 16 au 31 août, pour la route Ravoninahitriniarivo, devant Materauto (Ankorondrano). L’axe devant Galana connaîtra aussi quelques perturbations du 22 juillet au 31 août. Et celui, devant TAF et Design Auto Ankorondrano du 1er août au 31 août. Des déviations et des agents de la circulation seront en place pour gérer la circulation.