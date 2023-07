BILAN ASSEMBLÉE NATIONALE – Plus de 3 740 milliards d’ariary de financement ratifiés

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs projets de lois de ratification durant les deux sessions ordinaires de 2022. Leur montant total s’élève à 3 740 milliards d’ariary.

Plus de la moitié de ces financements vont servir à l’accès à l’eau potable, à l’alimentation et à l’agriculture tandis qu’une bonne partie sera dédiée au secteur énergétique, plus précisément au volet électricité. En premier de la liste figure l’accord de prêt relatif au financement du projet de renforcement et d’interconnexion des réseaux de transport d’énergie électrique à Madagascar (PRIRTEM 1). Il atteint environ 595 milliards d’ariary. Dans le cadre de ce projet, la part conclue avec la Banque Européenne d’Investissement s’élève à hauteur de 363,3 milliards d’ariary, et un autre accord conclu avec l’Eximbank de Corée a rapporté 231,8 milliards d’ariary. Ces fonds vont renforcer la distribution d’énergie électrique et soutiendront le développement de projets hydroélectriques. Du côté du secteur routier, deux lois de ratification ont marqué les sessions ordinaires de 2022 de la Chambre basse. Le premier concerne le prêt sur le financement du projet d’aménagement du Fly-over d’Anosizato croisement RN1 et RN58A, conclu avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), à hauteur de 100 milliards d’ariary. En outre, il y a eu l’accord de prêt sur le financement additionnel du projet de durabilité du secteur routier à Madagascar d’un montant de 418,1 milliards d’ariary, conclu avec l’Association Internationale de Développement (IDA). Celui-ci devrait être affecté à la réparation des routes et à l’appui aux réformes du secteur routier et des transports. Pour le social, des lois sur les financements de la préparation aux pandémies et aux services de santé de base, de l’appui à la résilience dans les régions du Sud, et de la première phase du pôle intégré de croissance agricole et agro-industrielle dans le Sud ont été ratifiés. Au total, ils avoisinent les 320 milliards d’ariary.