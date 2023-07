BACCALAURÉAT – Conseils des enseignants aux candidats

Les épreuves du baccalauréat vont débuter lundi. Les enseignants profitent du dernier jour du vendredi pour donner quelques conseils.

Dernière ligne droite pour les 215 630 candidats qui vont passer les épreuves du baccalauréat à partir du lundi 17 juillet sur tout le territoire. Il ne reste plus que deux jours aux candidats pour relire leurs fiches et obtenir les derniers conseils avisés des enseignants. « Je ne donne plus d’explications supplémentaires aux élèves pour ne pas les stresser. Seules les réponses aux questions posées et quelques conseils à propos des méthodologies utilisées pour certains points leur serviront de points de repère », selon un enseignant. En cette veille de l’examen, les matières de base restent les bêtes noires pour les candidats, principalement sur les séries scientifiques. « Je ne suis pas encore très prête pour la matière Science de la Vie et de la Terre. Je ne comprends pas tous les chapitres et je n’ai pas eu le temps de tout réviser », raconte Hasina, une des candidats en série D. Mais pour ces deux jours qui restent avant le début des épreuves, les conseils des enseignants sont plutôt axés sur les comportements à avoir lors des examens que sur les chapitres à réviser. « Pour éviter d’être nerveux et stressé durant l’examen, les candidats doivent garder leur calme, et faire se concentrer à la lecture des sujets », selon un enseignant. Il souligne que le candidat ne doit surtout pas se précipiter de répondre, qu’il faut bien lire les consignes pour mieux comprendre.

Se reposer le dimanche

Seuls ou avec des amis, les candidats prennent les révisions pour cet examen au sérieux et se concentrent sur leurs fiches. Ils s’appliquent à étudier les matières dans lesquelles ils ont le plus de difficulté afin de mémoriser le maximum de points. Par contre pour le dernier jour, c’est-à-dire le dimanche, les enseignants conseillent aux candidats une mise au vert, et ne pas hésiter à se reposer. « Le temps d’apprentissage est désormais terminé, pour les candidats. Il est temps de se mettre au calme et de se reposer. C’est mieux que de se présenter au centre d’examen avec une tête remplie de formules, de dates, de leçons et risquer de tout confondre ou oublier après », selon un directeur d’école privée. Surtout, il ne faut pas veiller trop tard, souligne-t-il.

Astuces

Les derniers jours avant

– Mangez bien, dormez bien : basique

– Défoulez-vous

– Ne passez pas votre temps sur les pronostiques

– Destresser en groupe

Le jour j :

– Ne relisez pas vos fiches avant l’épreuve

– Préparez votre sac la veille

– Faites-vous confiance et réalisez votre épreuve avec méthode.

Pendant l’épreuve

– Utilisez le brouillon pour organiser vos idées !

Après les épreuves

– Ne consultez pas les corrigés…