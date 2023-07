ARNAUD GUILLOIS – « Ces élections sont une affaire malgache »

Le soutien de la France pour les prochaines élections est réaffirmé par son ambassadeur pendant la célébration de la fête nationale française à Ivandry hier.

Ni ingérence, ni indifférence. L’ambassadeur français, Arnaud Guillois réaffirme la position de la France face aux prochaines échéances électorale à Madagascar. D’après lui, les prochains mois seront cruciaux pour Madagascar avec les élections qui vont se succéder et que ces élections à venir ne sont l’affaire de personne d’autre que le peuple malgache. À l’occasion de la célébration de la fête nationale française à la résidence de France à Ivandry, le diplomate de l’Hexagone a tenu le même discours qu’en janvier dernier concernant les élections. « La France a très tôt adopté une position claire et bien précise. Ni ingérence, ni indifférence, ces élections ne sont l’affaire de personne d’autre que le peuple malgache. Notre unique souhait est que ce choix souverain soit respecté dans le cadre d’un processus électorale libre, transparent, inclusif et reconnu par tous. Nous sommes engagés depuis plusieurs mois avec la communauté internationale dans un dialogue constructif et exigent avec les autorités locale et toutes les parties prenantes afin d’atteindre cet objectif vital à la stabilité du pays. A cette fin, la France soutient plusieurs programmes. Et je suis heureux que la semaine dernière, la France avec ses partenaires aient répondu positivement à l’appel des Nations unies à contribuer financièrement au Basket Fund pour les prochaines élections », déclare-t-il hier à Ivandry.

Ni … Ni

La France s’engage donc à ne pas intervenir au processus électorale malgache, mais néanmoins, elle ne restera pas indifférente aux scrutins puisque d’après les dires de l’ambassadeur en janvier dernier, « le processus (électoral) qui s’engage importe beaucoup à la communauté internationale. » Pour rappel, au mois de janvier de cette année, Arnaud Guillois a déjà tenu un pareil discours avec ces termes « ni ingérence, ni indifférence », mais lors de ce discours, il a tenu à préciser que trois étapes sont à suivre dont la préparation, le déroulement et l’acceptation des règles démocratiques. Dans un moment où la conjoncture politique entre les deux pays est en quelque sorte ébranlé par l’affaire de nationalité française du président de la République Andry Rajoelina, surtout du côté du peuple malgache, la France, par le biais de son ambassadeur réaffirme le souhait d’aider le pays pour les prochaines élections.