ADMINISTRATION – Le nouveau directeur général de la CNaPS bientôt nommé

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) devrait avoir un nouveau dirigeant, d’ici peu. C’est ce qu’a annoncé Rivotiana Richard Jean Bosco, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique, et des Lois Sociales ce vendredi en marge de la journée mondiale des compétences des jeunes à Mahamasina. Pour rappel, le Conseil d’administration avait décidé, l’année dernière, de faire appel à un cabinet de recrutement, pour trouver le directeur général de la CNaPS. « Mais il reste encore des démarches inachevées, et nous attendons le Conseil des ministres pour officialiser cette nomination », confirme le ministre Richard Jean Bosco Rivotiana. « Pour une gestion transparente de l’administration, nous exigeons la nomination au plus tôt de ce directeur général », réclame José Adrianasolo, président du Conseil d’administration au sein de la CNaPS. À part, la nomination du nouveau directeur général, les demandes de ces syndicats restent sur l’affaire impliquant le directeur général par intérim (DG pi) de la CNaPS, qui est plutôt adressée à la justice ainsi que sur le détournement de fonds au sein de la CNaPS sue lequel les employés veulent des explications claires et précises ainsi que la poursuite en justice de ceux qui ont dilapidé la cotisation des membres.