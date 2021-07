Paositra Malagasy – Le ministre et les grévistes trouvent une entente

Les syndicats grévistes de la Paositra malagasy ont annoncé la fin de leur grève hier. Un consensus a été trouvé avec le ministre à l’issue d’une réunion qui a fini tard, mardi.

Fin de la grève à la Paositra malagasy (Paoma). Les représentants des syndicats grévistes et le ministre Ramaherijaona Andriama­nohisoa ont trouvé un terrain d’entente à l’issue d’une longue réunion qui a duré jusqu’à tard dans la nuit du mardi. Le procès verbal de la réunion qui concrétise la fin de la grève qui dure depuis plus de deux semaines a été signé hier matin par les deux parties. Une résolution qui comporte neuf points, abordant point par point les revendications des grévistes.

«Les divergences d’idées sont des choses qui arrivent mais c’est dans le calme et l’apaisement que nous pouvons résoudre les problèmes et trouver des solutions. Maintenant que les problèmes sont résolus, que l’opinion des uns et des autres sont clarifiés et que nous connaissons la route à suivre, le ministère et la Paoma peuvent désormais aller plus vite dans la réalisation des travaux», déclare le ministre Ramaheri­jaona Andriamano­hisoa. «Parmi les revendications des grévistes figure le refus d’un éventuel changement de statut de la Paoma. Un sujet sur lequel le ministre a affirmé qu’il n’a jamais été question de changement de statut qui aurait obtenu son aval. « Un groupe de travail composé de représentants du ministère et ceux de la Paoma va être créé pour discuter de ce sujet si jamais un changement de statut est vraiment nécessaire», a souligné le ministre.

Nouvelle filiale

L’autre point de discorde concerne le projet Smartvillage que les grévistes disent être financé par l’argent de la poste. Il est donc convenu que les travaux en cours vont être achevés mais ne seront pas intégrés dans le budget 2021 de la Paoma pour protéger les finances de la société. Quant à une éventuelle privatisation, il n’en a jamais été question et cette éventualité ne fait même pas partie du plan de travail, selon le ministre. Néanmoins, les deux parties ont reconnu la nécessité de créer une nouvelle filiale de la Paoma pour que cette dernière puisse développer ses offres sur le service financier.

Pour les autres points, la régularisation des propriétés et terrains appartenant à la Paoma va être accélérée en collaboration avec les autres ministères. L’INTP Antane­tibe restera toujours en place même si un centre pour la promotion des technologies numériques va être construit sur place. Pour les employés contractuels, les discussions vont être entamées pour leur intégration en tant que fonctionnaires.