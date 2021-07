Covid-19 – « Aucune trace du variant Delta »

Madagascar est, pour le moment, épargné par le variant Delta, selon les informations officielles. Des professionnels de santé ont des doutes.

«À l’heure actuelle, le variant indien ne circule pas encore à Madagas­car », a affirmé le professeur Zely Arivelo Randriamanan­tany, directeur général des Fournitures de soins auprès du ministère de la Santé publique, lors de son intervention su r l’émission Korambe Mandraigny de la Radio nationale malgache (RNM), le 13 juillet. Hier, le directeur de cabinet du ministère, le professeur Patrick Rakotomalala, a, également, précisé qu’« officiellement, le variant Delta, n’est pas encore arrivé à Madagascar ».

Le ministère de la Santé publique a beau rassurer l’opinion, sur la non-présence de cette souche indienne du virus de Covid-19 qui est très contagieuse, des professionnels de santé ont des doutes. « Que Madagascar soit protégé contre cette souche, c’est improbable. Cette souche a inondé plusieurs pays d’Europe, et même La Réunion est touchée. Le variant Delta représente 30 voire 40% des cas, dans plusieurs pays. Des personnes en provenance de ces pays continuent, pourtant, à débarquer chez nous. Il y a une forte probabilité que des porteurs de ce variant figurent parmi elles », avance une source.

Madagascar a enregistré, au moins, un cas importé de coronavirus, depuis la forte propagation de ce variant Delta, dans le monde. Son prélèvement a été envoyé à l’Institut Pasteur de Madagas­car (IPM), pour identifier le variant. Cela fait plus de deux semaines que ce séquençage a été réalisé. Le résultat n’a pas été dévoilé au grand public, jusqu’à hier. « Si le résultat est positif, c’est le chef d’État qui l’annoncera », indique une source.

Madagascar a limité l’entrée au pays, aux émissaires spéciaux de l’État, aux fonctionnaires ayant des ordres de mission officielle, aux «experts en industries stratégiques en partenariat avec l’État», aux athlètes malgaches qui participent aux compétitions internationales et aux personnes qui se rendent à Madagascar pour les funérailles de leurs proches. Ils doivent présenter un PCR négatif avant l’embarquement. Un contre-test est réalisé à l’arrivée. Les passagers entrent, par la suite, en confinement.

Des sources supposent que, le variant Delta arrivera à Madagascar « tôt ou tard ». « Tant qu’il y a des entrées, le risque que cette souche arrive chez nous, est élevé. On ne peut pas non plus condamner l’économie, en bloquant l’entrée au pays. Ce que nous devons faire, c’est renforcer les prises en charge », exhorte un médecin.