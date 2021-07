Anosipatrana – Six bandits armés attaquent un bar

Un braquage a eu lieu à Anosipatrana, mardi à 22h30. Six bandits ont attaqué un bar du quartier. Ils portaient chacun un bonnet et dissimulaient leurs visages avec des masques bucco-nasaux. Ils étaient équipés de pistolets et de sabres, d’après les témoignages recueillis sur place.

« Ils se sont approchés du bar où ils faisaient semblant d’acheter des cigarettes. Puis tout d’un coup, trois d’entre eux ont dégainé leurs armes pour menacer le propriétaire et les clients. Les trois autres sont entrés pour les contraindre à se pencher et à s’allonger sur le sol. Personne n’a pu opposer une résistance », explique une source civile.

Les braqueurs ont mis quelques minutes pour se faire remettre le fond de caisse. Ils se sont également emparés des portables, des sacs et du scooter avec papier de leur victime.« J’ai bien entendu des cris de secours peu avant 23 heures, mais je croyais que c’est un couple qui se disputait », raconte une riveraine.

Les criminels ont pris la fuite vers un labyrinthe. « Une personne aurait remarqué la moto sur une ruelle menant à un collège privé dans la partie est d’Anosipatrana, vers 3h30 du matin. Seulement, il ignorait qu’on l’avait volée au bar », explique un habitant du quartier.