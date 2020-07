Taekwondo – Coupe de l’ambassadeur : Junko et Tojoniaina sur la plus haute marche

Franc succès pour l’édition inaugurale. En cette période de crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, l’ambassadeur de la Répu­blique de Corée du sud à Madagascar en collaboration avec la Fédération malga­che de taekwondo a organisé du 6 au 9 juillet la toute première édition de la coupe de l’ambassadeur et du cham­pionnat de taekwondo en ligne. Deux catégories étaient proposées aux concurrents.

La première était spécialement pour les coups de pieds spectaculaires ou le «bal chagi» et la seconde le poomsae ou la démonstration d’enchaînement de mouvements assez particulier à cet art coréen. La multiple championne nationale de poomsae comme en combat, Junko Andrianintsoa, s’est imposée en poomsae tandis que le jeune Tojoniaina Heritiana a brillé en bal chagi.

L’ambassade a offert des lots, dont des équipements d’entraînement comme du dobok, des ceintures, des sacs et des serviettes aux gagnants ,outre le certificat remis par l’ambassadeur. Les vidéos envoyées par les concurrents ont été jugées par deux maîtres coréens, Lee Jeong-Moo titulaire du grade de 6e dan et Chung Dahun 5e dan.

Maître Lee avait entraîné les militaires malgaches pour une démonstration de taekwondo lors de la célébration de la fête de l’indépendance l’an dernier à Mahamasina.

D’envergure nationale

Questionnée sur sa participation à cette première édition, Junko Andrianintsoa, porte-fanion du pays aux derniers Jeux africains de Rabat 2019 a déclaré : « Cela fait un moment que je voulais participer à une compétition. A l’annonce de la Coupe de l’Ambassadeur, je n’ai pas hésité à poser ma candidature et je suis très contente d’être la gagnante».

Cette édition inaugurale a vu la participation de soixante quatorze taekwondoïstes, tous de nationalité malgache. Trente ont participé au concours de bal chagi et quarante quatre au poomsae.

A l’issue de la compétition, l’ambassadeur coréen, Lim Sang-woo a mention­- né:«Malgré la situation sanitaire actuelle, nous avons pu organiser cette première édition avec succès et avons vu la participation de candidats venant d’Antananarivo, de Mahajanga et d’Antsirabe. Nous espèrons pouvoir organiser les prochaines éditions sur site directement et attirer encore plus de participants».