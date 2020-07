Pandémie de covid-19 – La contamination se renforce à Analamanga

Le nombre de nouveaux porteurs de covid-19 se multiplie dans la capitale. Hier, parmi les deux-cent soixante-trois nouveaux contaminés rapportés, la majorité est entrée en traitement à Antananarivo qui vient de dénombrer deux cent-cinquante-deux cas positifs. C’est à partir de cinq cent cinquante-et-un prélèvements analysés par trois laboratoires centralisés dans la capitale et à travers l’usage de la technologie GenExpert que ces cas positifs d’hier ont été détectés. C’est en dehors d’Analamanga, plus précisément à Fianarantsoa, à Port-Bergé et à Toliara, que quatre cas positifs sont détectés par le biais de la technologie GenExpert sur neuf personnes testées.

Dans le contexte actuel de la propagation du coronavirus dans la région Analamanga, la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana rapporte « le décès d’un ancien dirigeant de l’église luthérienne de Madagascar ». Ce dignitaire religieux, un des morts du coronavirus d’après l’annonce officielle hier, a été hospitalisé à l’hôpital luthérien d’Ambohibao, en banlieue nord de la capitale. Ce défunt, le Dr Rabenorolahy, est le second président de l’église luthérienne dite FLM, passé de vie à trépas ce mois-ci après le décès du Dr David Rakotonirina, décédé samedi.

Quarante-deux malades du coronavirus sont en état grave à Antananarivo. D’après la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, « les patients en état grave s’inquiètent beaucoup par rapport à leur sort ». À Antananarivo, l’hôpital de Befelatanana traite trente malades en état grave, celui d’Anosiala trois, celui d’Andohatapenaka cinq, celui de Fenoarivo trois et celui d’Ambohimiandra un. Les autres cas graves parmi les quarante-cinq comptabilisés hier sont localisés à Antsirabe et à Toliara. Trois guéris sont sortis de l’hôpital de Befelatanana et un autre à Antananarivo portant l’effectif total des guéris pour hier exclusivement, à cent cinquante deux, dont cent quarante-et-un guéris à domicile.