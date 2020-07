Football – France : Fontaine et Morel affichent leur complicité

Les deux défenseurs des Barea évoluent désormais dans le même club, le FC Lorient. Ils évolueront en Ligue 1 pour la saison 2020/2021.

ENSEMBLE en club comme en sélection. La photo de Thomas Fon­taine et Jérémy Morel, côte-à-côte, a fait le buzz depuis la nuit de lundi jusqu’à hier.

Tout sourire, tout contents de reprendre les entraînements collectifs après la trêve virale. C’était à l’occasion d’une séance de footing au bord de l’étang du Ter, à Lorient, dans le Nord-Ouest de la France.

« 4 x 2000 m dans la joie et la bonne humeur avec mon compatriote Morel et mes coéquipiers. On souffre, mais ça fait du bien », a ainsi posté Thomas sur les réseaux sociaux.

Les deux joueurs affichent une complicité exemplaire en dehors du de terrain. Rien de surprenant quand on connaît leurs caractères respectifs. Un Fontaine toujours jovial et même chambreur d’un côté, ainsi qu’un Morel toujours de souriant de l’autre.

Bonne entente

Les affinités entre les deux joueurs faciliteront leur association en défense une fois sur la pelouse. De bon augure en vue de grimper au sein de l’élite.

En effet, le FC Lorient évoluera en Ligue 1 pour la saison 2020/2021. La bonne entente entre les deux internationaux malgaches sera d’une utilité capitale pour le club. Un atout considérable quand viendra le moment de défier les meilleures équipes de l’Hexagone.

Les Merlus poursuivront les sessions d’entraînements à l’Espace FCL, jusqu’à vendredi. Par la suite, ils y accueilleront l’US Concarneau pour un match amical, samedi. Dimanche, ils prendront la direction d’Arzon-Port Crouesty, toujours sur les rives de l’océan Atlantique. Ils y effectueront un stage de d’une semaine.

S’enchaîneront dans la foulée cinq autres rencontres de préparation. Quant au coup d’envoi du cham­pionnat, il est prévu pour la fin du mois d’août. Le FC Lorient affrontera Strasbourg, le dimanche 23 août, pour le compte de la première journée.