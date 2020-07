Energie – Dix mille connexions à l’électricité durable

Inclusion et innovation. C’est l’ambition que se fixe le programme welight en connectant, un peu plus de deux mille foyers soit, près de dix mille personnes dans les zones rurales de Fialofa, à un système d’électrification vert. grâce à l’opérationnalisation de la centrale hydroélectrique d’Andriamamovoka à une vingtaine de kilomètres d’Analavory Itasy, toute la localité environnante jouit à présent d’une centrale de production régulée qui représente une capacité électrique de 100kW. Pourtant, l’électrification rurale reste un luxe. L’installation de ces infrastructures aura coûté la bagatelle de 186.000 euros.

Sur cette somme, 150.000 euros proviennent des bailleurs de fonds telles que l’union Européenne, la commission de l’océan Indien ou encore la fédération genevoise de coopération. Les 57.000 euros restant représentent des dons d’équipement provenant de partenaire technique de WeLight, la joint-venture et branche énergie du groupe Axian et Sagemcom qui est en charge de la gestion de la centrale. Les habitants de ces zones rurales sont souvent laissés pour compte dans la mesure où l’accès à l’énergie pour les localités en situation d’enclavement qui se comptent par milliers dans tout Madagascar reste problématique. Raison pour laquelle WeLight fait le pari que son expertise internationale, sa capacité à déployer des technologies innovantes et à desservir les personnes les plus fragiles économiquement lui permettront de générer un impact économique et social significatif.