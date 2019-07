Laconisme – Football fédérateur

La flamme de la réconciliation a enfin pu habiter les cœurs. Merci aux Barea qui ont réussi là où les politiciens et diverses associations ont échoué : allumer ce feu qui a fait fondre les glaces de la division dont les avatars ont pris diverses formes (ethnique, politique, …). Cette flamme n’est cependant pas immunisée contre une extinction.

Œuvrer pour sa survivance devrait être la suite logique de l’histoire. Ces dernières semaines ont été celles de la démonstration de la vertu fédératrice du sport. Après cette éclatante réussite, le sport devrait maintenant entamer son ascension au sein de la pyramide des priorités et faire l’objet d’une plus grande considération. Cette euphorie devrait annoncer l’avènement des centres de formations, d’académies sportives, …

La réconciliation nationale, très présente dans les différentes théories et les discours politiciens, n’a jamais pu faire sa migration vers le monde concret. Restée dans l’univers hermétique des abstractions, aucune véritable manifestation dans le réel n’a été enregistrée jusqu’à ce que le sport, qui peut bien se passer des théories savantes et des vains discours, réussisse là où ces derniers ont lamentablement échoué. Car enfin tout un peuple a été rassemblé par la contemplation d’une même œuvre d’art : le football dans toute sa dimension esthétique. Madagascar a été le théâtre d’une expérience, à l’échelle nationale, du beau.

Le football est « une œuvre d’art totale », l’équivalent moderne des jeux Olympiques de l’Antiquité qui appartenaient à la famille des beaux-arts, selon l’écrivain et philosophe Mehdi Belhaj Kacem. L’art véritable nous familiarise avec un sentiment de plaisir agréable et désintéressé, attisé par ce que l’œuvre offre à notre vue ou à notre ouïe : le beau. Tout un peuple a été contaminé par cette incursion du beau, cette félicité sans pareil, comparable à l’extase d’un véritable amateur d’art qui contemple le Champ d’oliviers de Van Gogh. Le même délice de l’esprit a été le ciment d’une joie commune quand Anicet Abel Andrianantenaina a définitive­ment inscrit son nom dans l’histoire en devenant le premier Malgache buteur à une CAN ; quand Marco Ilaimaharitra a offert, grâce à un coup franc qu’on n’oubliera de sitôt, la première victoire de l’équipe malgache en CAN, …

À ce lien insécable, nous devons aussi nos moments de communion qui nous ont aidés à supporter la pesanteur des épisodes d’anxiété. On a partagé la lourde expérience de ce qu’Henri Bergson appelait « la durée » qui n’est pas le temps au sens scientifique du terme mais le « temps de la conscience » qui fait qu’un cours ennuyeux de trente minutes « dure » trois heures. Ensemble, on a enduré la dilatation du temps déclenchée par le supplice de la séance des tirs au but.

Et pour une fois, les prières étaient unanimes. Mais malgré les millions de voix dirigées vers le ciel, l’épopée s’est arrêtée au stade des quarts de finale. Plaçons ici cette citation de la légende du football Johan Cruyff : « En Espagne, les 22 joueurs font le signe de croix avant d’entrer sur le terrain. Si ça marchait, tous les matches devraient se terminer en résultat nul. » Rappelons que, contrairement à la magie qui croit pouvoir agir sur le monde par des incantations et des fétiches, la prière ne vise pas la soumission des forces divines à notre volonté : « Que ta volonté soit faite. »

Espérons en tout cas que de cette fierté commune, naître un nouvel inconscient collectif exécuteur du défaitisme.

par Fenitra Ratefiarivony