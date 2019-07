Importation de haschisch – Deux Français et trois Mauriciens arrêtés

L’Anti-Drug and Smu­ggling Unit (ADSU) de la Metropolitan Police a procédé à l’arrestation de trois habitants de Goodlands ainsi que de deux Français d’origine africaine. Les Mauriciens sont les présumés commanditaires d’une certaine quantité de haschisch qu’ont transportée dans leur estomac les étrangers. Parmi les Mauriciens, se trouve le policier Gary Daniel Bruneau Gopaul, 27 ans, déjà arrêté dans le passé. Un quatrième suspect les accompagnait, mais il a pu s’enfuir.

Les deux Français qui sont arrivés à Maurice vendredi 12 juillet au matin, sont les hommes d’affaires Diafra Traoré, 28 ans et Youssouf Cherif, 29 ans. L’équipe de l’ADSU de l’aéroport et la Customs Anti Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority ont interpellé Diafra Traoré à sa descente d’avion après un exercice de profilage. Interrogé, il a fini par avouer qu’il transportait de la drogue dans son estomac. Il a été admis à l’hôpital, où il est toujours placé sous surveillance policière. Jusqu’ici, il a restitué une quarantaine de boulettes de haschisch. Quant à son compatriote, Youssouf Cherif les policiers de l’ADSU l’ont pris en filature.

Ils ont mis en place une opération de controlled delivery, hier, dans un hôtel de Pointe-aux-Piments, où les deux présumés passeurs devaient loger pendant quatre jours. Cet exercice a permis d’arrêter les trois habitants de Goodlands, Nicole Cangy, 41 ans, Leroy Harold, 27 ans et le policier Gary Gopaul. Le quatrième suspect qui accompagnait le policier en moto est recherché.

