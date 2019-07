Education – Hausse des subventions du privé

Deux fois plus. La subvention pour les écoles privées sera augmentée deux fois plus qu’auparavant. C’est l’une des recommandations sorties dans la revue sectorielle conjointe du Plan Sectoriel de l’Éducation qui s’est achevé samedi à l’hôtel Carlton. Cette revue consiste en l’amélioration des différents points sectoriels dans le basculement vers la reforme de l’éducation. L’application de cette augmentation n’a pas encore été communiquée. La subvention des écoles privées a débuté en 2017. Vingt-et-un mille enseignants des écoles privées ayant le droit d’enseigner ont reçu 24 000 ariary. Trente mille cinq cent enseignants des établissements avec des frais de scolarité au dessous de 800 ariary ont touchés 30 000 ariary par mois durant neuf mois de classe. Ces sommes consistent à alléger les charges parentales mais surtout à titre de reconnaissance aux enseignants.

Cette nouvelle réjouit les écoles privées mais selon le secrétaire général de l’Office nationale des écoles privées (ONEP), bon nombre d’enseignants n’ont pas encore touchés leur subvention actuellement. « Plusieurs enseignants n’ont pas encore reçu leur subvention actuellement. Lorsque nous avons demandé la cause de ce retard, le ministère de l’Éducation nationale nous a répondu que la fiche primaire d’enquête n’a pas été rendue par certaines écoles privées. Cette fiche primaire d’enquête est la plupart livré un mois après la rentrée scolaire. D’un autre côté, ces enseignants paient des impôts de 10 000 ariary par mois, ce qui veut dire que l’État leur verse de l’argent mais leur en retire aussi », explique Celin Rakotomalala, secrétaire général de l’ONEP.

Elaboration PSE

Aucun détail concernant le paiement de cette subvention n’a été évoqué par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnelle, pour le moment.

Malgré ces imperfections, les écoles privées se mettent en une seule voie avec l’État dans la réalisation du PSE. Elles sont prêtes à partager leur expérience car selon elles les écoles privées détiennent une très grande responsabilité dans l’avenir de l’éducation à Madagascar. « Comme les écoles publiques, nous sommes partants pour la réforme. Il faut que l’État mette en valeur notre participation dans la réalisation du PSE. Nous acceptons les recommandations mais il existe quelques points à améliorer. Ces points concernent la réalisation du programme scolaire, le dispatching des modules de formation pour les enseignants, les équipements surtout dans le changement de cycle. Il faut voir ensemble entre les écoles privées et les écoles publiques », affirme Justin Rakotoniaina, membre de la plateforme direction nationale des écoles privées à Madagascar.