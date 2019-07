Concert classique – Mahery Andrianaivoravelona envoûtant

Le hall de l’Hôtel de ville Analakely a accueilli un événement captivant par le talent d’un pianiste d’exception et harmonieux aux rythmes des mélodies qu’il interprète, dans la soirée du vendredi.

Concertiste international, professeur dans un conservatoire à Paris, Mahery Andrianaivoravelona s’est redécouvert vendredi soir auprès d’un public averti. Le temps d’un concert classique, ce virtuose du piano s’est plu à embarquer les mélomanes présents pour un voyage unique à la redécouverte des grands maîtres du genre. C’est dans le hall de l’Hôtel de ville d’Analakely qu’il nous a invité. Un cadre unique, propice à l’ambiance symphonique et sobre à la fois, sous le grand lustre qui orne la salle. Mahery Andrianaivoravelona lui-même s’illuminait au fur et à mesure qu’il enchaîne les compositions au piano.

La musique classique, il est littéralement tombé dedans étant petit, la maîtrise dont il fait preuve en jouant de son instrument de prédilection, le piano, le démontre. Avec dextérité, faisant preuve d’un savoir-faire quasi inné, l’illustre pianiste nous gratifie de ses interprétations des grands génies de la musique classique. De Domenico Scarlatti, à Mozart en passant par Beethoven, Maurice Ravel, Henri Dutilleux et Sergueï Rachmaninov, Mahery Andrianaivoravelona nous fait voyager à travers l’Europe de tous les âges.

Talentueux

Ayant grandi en France, il s’affirme comme un mélomane nomade, se plaisant à étoffer sa passion à travers les épopées qu’il entreprend depuis l’Allemagne à l’Italie, la Suisse, l’Indonésie et évidemment la Grande île. Mahery Andrianaivoravelina, comptant d’ailleurs déjà un joli bouquet d’albums à son actif, dans lesquels se retrouvent ses interprétations exceptionnelles. « C’est pour moi à chaque fois un plaisir de me retrouver ici, de partager ma passion pour la musique classique pour toutes les générations. D’autant plus que pour moi, l’enseignement et l’accompagnement enrichissent les concerts », confie le pianiste. Un musicien d’une grande humilité, il accorde une place importante à la pédagogie à travers la musique classique. Souhaitant inspirer les jeunes musiciens à se mettre en scène, à valoriser toujours leur passion pour la musique classique, Mahery Andrianaivoravelona trace le chemin pour les générations à venir. Initié par le Centre culturel d’Ivandry, ces retrouvailles avec lui furent envoûtantes et symphoniques.