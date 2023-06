VONTOVORONA – Une rue de 3 km réhabilitée en pavé

En vue d’héberger une partie des disciplines dans le complexe sportif de Vonto­vorona, plus précisément le handball et le football, durant la XIe édition des JIOI que Madagascar va abriter, du 25 août au 4 septembre, la réfection d’une ruelle de 3 km partant du portail de l’Université polytechnique jusqu’à l’entrée du complexe sportif de Vontovorona débute. « Les travaux s’étalent sur soixante jours et c’est la société Cube qui s’en occupe. Les travaux ont commencé le 15 mai, et normalement ils prendront fin le 15 juillet », confie le chef de chantier qui veut garder l’anonymat. La ruelle, boueuse en temps de pluie et poussiéreuse en période sèche, prendra fin dans deux mois, un grand avantage pour les usagers.