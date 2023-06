TOAMASINA – Un forcené bat ses proches et brûle la maison

Un chef de famille sous l’emprise de l’alcool a battu son fils et sa femme. Il a mis le feu à la moto de son épouse et incendié la maison.

Crise de folie à Analamalotra Toamasina II. Sous l’emprise de l’alcool, un chef de famille a battu son fils et sa femme avant qu’il ne mette le feu à la moto de cette dernière pour en terminer en incendiant leur maison. Ces scènes se sont produites en fin de semaine, dans un événement festif. Invités par sa belle-famille, le forcené et ses proches s’y sont rendus. L’ambiance a commencé à dégénérer lorsque le chef de famille s’est mis à boire de l’alcool avec les hôtes et les autres invités. A la nuit tombante, les buveurs n’étaient pas près de s’arrêter. Dans la soirée, l’atmosphère était devenue lourde lorsque les buveurs éraient prêts à en découdre avec quiconque. Dans le feu de l’action, le chef de famille, un peu trop susceptible, s’en était pris sur son fils.

En cavale

Avec violence, il s’est déchaîné sur celui-ci en se mettant à le battre. Sur ces entrefaites, son épouse est intervenue pour essayer de l’arrêter pour en avoir elle aussi pour son grade. Ne pouvant pas faire grand-chose face à son mari déchaîné, la mère de famille a elle aussi encaissé de coups, à tel point qu’il a fallu que les personnes sur place interviennent afin d’éviter que la situation ne s’envenime encore plus. Furieux, le quidam, dans les vapeurs de l’alcool, a couru jusqu’à son domicile pour commettre l’irréparable. Sans personne pour l’en empêcher, il a commencé par incendier la moto de sa femme puis la maison. Après l’incendie criminel, il a pris la fuite pour s’évanouir dans la nature et demeure jusqu’à maintenant introuvable. Il a fallu faire venir des éléments des sapeurs-pompiers depuis la ville de Toamasina pour venir à bout de l’embrasement. Outre la moto, la femme et les enfants du fugitif ont tout perdu dans l’incendie.