Tatouage – Un art corporel en pleine expansion

Les tatouages ont connu une évolution fulgurante ces dernières années en raison de leur accessibilité et de la variété des options disponibles. Que ce soit pour les jeunes ou les enfants, c’est une option créative qui permet d’exprimer sa personnalité de manière temporaire et réversible. Le 2 juillet, la Teinturerie Ampasanimalo accueillera un événement unique en son genre, « le Festival du Tatouage et du piercing du pays », qui va regrouper des professionnels du tatouage de la Grande-île. « Cet événement mettra en vedette cinq activités, y compris le concours de Miss et Mister Tattoo MG. Au-delà de la simple compétition de beauté, le concours se concentrera sur la qualité artistique des tatouages, les raisons personnelles qui les motivent ainsi que le budget alloué à leur réalisation. Cette session a pour but de baisser les stéréotypes autour du tatouage et de valoriser le métier » indique la directrice du festival, Razafimanantsoa Hanta Navalona, dit Sleeping Pop. Actuellement, Madagascar compte plus de 400 tatoueurs, tous ayant leurs propres style et genres artistiques. Le tatouage est l’un des métiers les plus anciens au monde, remontant à plus de 5000 ans. À l’origine, il était utilisé à des fins thérapeutiques et pour marquer un statut social. « Le tatouage est souvent considéré comme un moyen d’expression universel. Certaines personnes choisissent de se faire tatouer des versets bibliques, reflétant ainsi leur foi, tandis que d’autres préfèrent se tatouer des symboles représentant leur propre histoire. Le but premier du tatouage est de raconter quelque chose de marquant dans la vie d’une personne, » mentionne Sleeping Pop. Il est essentiel de souligner que le tatouage est régi par des normes techniques et d’hygiène strictes. Les professionnels doivent suivre des protocoles rigoureux pour éviter les risques de maladies