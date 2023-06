SANTÉ – Les Tananariviens attentifs au dépistage du VIH SIDA

Près de trois cent personnes par mois font le dépistage du VIH SIDA à Madagascar.

Pour Antana­narivo, cela atteint 75%. Les Tanana­riviens sont très sérieux dans la lutte contre cette maladie. La plupart comprennent très parfaitement les effets néfastes de cette maladie mortelle. A savoir la mort, la stigmatisation et la discrimination au sein de la société. Environ, 3 à 4 personnes vivant à Antananarivo sont dépistées porteuses du virus. Le VIH SIDA se transmet de plusieurs façons, la meilleure arme pour se défendre c’est de connaître à l’avance l’état de santé de chacun. Pour Antananarivo, des stratégies ont été mises en action pour sensibiliser la population. «Les habitants d’Antananarivo ne sont pas fermés au dépistage. La plupart sont des femmes, avec un taux de 5 sur 7 personnes. Nous recevons des femmes et des hommes de tout âge. Généralement, ils ont plus de 15 ans. Le programme de dépistage dans chaque région ou district atteint aussi un bon nombre », explique le PNLS. Un programme qui intervient dans la lutte contre cette maladie. À part le rapport sexuel, le mode de transmission le plus courant, le VIH SIDA se transmet d’une façon plus angoissante. Une mère peut transmettre le VIH à son enfant au cours de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement. Le risque de transmission de la mère à l’enfant est généralement de 15 % à 30 % avant et pendant l’accouchement. L’injection de drogues est aussi un facteur de transmission, la réutilisation et le partage d’aiguilles ou de seringues peuvent causer cette maladie. Il existe aussi le risque de contracter le virus au cours d’une transfusion sanguine.

La transmission

Cette maladie se transmet très facilement. Nul ne peut se fier à son instinct avant de dépister la maladie. L’ONUSIDA a annoncé un taux de présence du VIH SIDA jusqu’à 230% à Madagascar il y a quelques jours. La recrudescence des jeunes consommant de la drogue dure, « rôrô », est également très alarmante. Afin de se proté­ger par contre, tout le monde est appelé à faire le test permettant de connaître son statut sérologique vis-à-vis de cette maladie.