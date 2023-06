Comme chaque année la journée mondiale de don de sang célébrée hier est passée presque inaperçue. Il y eut bien évidemment une sensibilisation et une séance de don de sang où on retrouve les mêmes donneurs dévoués et infaillibles. Ils ont sauvé plusieurs vies depuis des années sans contre-partie. Même les distinctions honorifiques que l’on a tendance à brader les ont perdu de vue. C’est bien dommage et cela n’encourage pas les donneurs potentiels à leur emboîter le pas.

Pourtant les appels aux donneurs de sang sont légions sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont des proches nécessitant une transfusion sanguine ou une opération chirurgicale font appel aux amis et proches pour leur venir en aide étant donné que les poches de sang utilisées durant les soins doivent être remplacées sinon le malade risque de ne pas être soigné. Une situation compréhensible puisque l’hôpital doit renouveler son stock.

Les donneurs de sang ne sont pas assez nombreux pour que la banque de sang puisse satisfaire toutes les demandes. Beaucoup de préjugés entourent le don de sang et freinent l’ardeur de ceux qui veulent bien y contribuer. On finira peut-être un jour à payer les donneurs à moins qu’on arrive à produire du sang de manière artificielle. Pour le moment on est réduit à devoir se contenter de la générosité et de l’humanité des donneurs exceptionnels.

Beaucoup d’efforts doivent être consentis pour élargir le nombre de donneurs de sang. Il faut imaginer des intéressements pour motiver ceux qui peuvent donner. Ce n’est obligatoirement pas des numéraires mais au lieu de faire de la tombola politique on peut transposer les lots pour les vaillants donneurs. C’est bien évident une extrémité mais il s’agit d’un acte citoyen, un devoir envers les autres étant donné que les donneurs d’aujourd’hui peuvent se trouver un jour de l’autre côté de la barrière. La règle du sang pour sang en vigueur aujourd’hui ne doit pas durer éternellement. Une banque de sang doit être assez riche pour satisfaire toutes les demandes. Ce n’est pas le cas aujourd’hui puisqu’elle ne prête pas aux sang le sous.