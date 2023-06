RENCONTRE RAJOELINA – RAMAPHOSA – La coopération judiciaire discutée de vive voix

Le Président Andry Rajoelina a rencontré son homologue sud-africain en marge de la première journée du sommet de l’OIT. Le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre des discussions.

Avancer à pas mesurer. En marge de la première journée du sommet de l’Organisation internationale du travail (OIT), à Genève, s’est déroulée une rencontre bilatérale entre Andry Rajoelina, président de la République, et Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du Sud. Différentes facettes de la relation bilatérale entre la Grande île et la nation arc-en-ciel ont été discutées entre les deux Présidents, durant cette entrevue qui s’est tenue à huis clos. Y compris les sujets délicats, de prime abord. Selon les échos de la rencontre, les deux chefs d’Etat sont convenus que la lutte contre les trafics doit mobiliser des “efforts en commun”, pour plus de collaboration en matière judiciaire. Une manière prudente ou diplomatique d’aborder la question de la coopération judiciaire, visiblement.

Le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité maritime a notamment été au menu de l’échange entre Andry Rajoelina et Cyril Ramaphosa. Ceci, dans l’optique de mutualiser les efforts pour sécuriser la partie de l’océan Indien où les territoires maritimes malgaches et sud-africains sont voisins. La protection des ressources maritimes et naturelles, la lutte contre la pêche illicite, mais également contre les trafics, dont celui de l’or, ont été évoquées, entre autres. Un épisode de trafic d’or est le point noir de la relation bilatérale entre l’Afrique du Sud et Madagascar, justement. Un sujet qui avait défrayé les chroniques lorsqu’au début de janvier 2021, les autorités sud-africaines avaient annoncé l’arrestation de trois ressortissants malgaches à l’aéroport OR. Tambo, à Johannesburg. Ils avaient débarqué à bord d’un avion privé avec une cargaison illicite de 73,5 kilos d’or.

Ecole navale

Les métaux précieux avaient été dissimulés dans une valise. Les trois larrons comptaient prendre un avion de ligne pour Addis-Abeba et, au final, rejoindre Dubaï. Depuis, les trois ressortissants malgaches sont en détention à Johannesburg. À Madagas­car, l’affaire a été jugée par le Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, en décembre dernier. Les trois détenus d’Afrique du Sud sont condamnés par contumace. Depuis le début de l’instruction de l’affaire par le PAC, en 2021, la justice malgache réclame l’extradition des trois trafiquants d’or, ainsi que le rapatriement des métaux précieux. Jusqu’ici, cependant, il n’y a pas eu de réponse favorable du côté des autorités sud-africaines. Ce qui explique la condamnation par contumace prononcée en décembre. Un temps, le dossier a même bloqué la reprise des vols commerciaux entre Madagascar et l’Afrique du Sud. Le principal point d’achoppement de la double demande est l’absence de coopération judiciaire entre Madagascar et l’Afrique du Sud. Il est probable que cette affaire de trafic d’or ait été discutée durant l’entretien à huis clos d’hier. Ce qui aurait conduit à l’idée d’un renforcement de la collaboration dans le domaine judiciaire. Quoi qu’il en soit, le sujet de la coopération judiciaire entre Madagascar et l’Afrique a été discuté de vive voix entre les deux Présidents. Bien que ce soit avec parcimonie. Une étape qui pourrait amener à l’ouverture d’une procédure de formalisation.