LITTÉRATURE – Marie Ranjanoro publie son livre à l’Unesco Paris

Lors de la semaine africaine de l’Unesco, qui a eu lieu du 5 au 9 juin à Paris, l’écrivaine malgache Marie Ranjanoro a présenté son livre « Feux fièvres, forêts ». Cet ouvrage aborde les divers aspects de l’identité culturelle malgache depuis l’insurrection anticoloniale en 1947, en mettant en lumière les actions contre la colonisation par les patriotes malgaches ainsi que le point de vue sur les violences subies par les femmes. « Son livre a été produit et édité par « LATERIT » en France, une maison d’édition spécialisée dans la culture et l’histoire de Madagascar. Nous soutenons cette initiative pour valoriser l’histoire et la culture malgache dans le monde entier » a mentionné Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture, durant l’événement. Marie Ranjanoro est une jeune femme malgache qui a poursuivi ses études en France, spécialisée en sciences politiques à Aix-en-Provence. À 33 ans, elle publie son premier livre et depuis 2015, elle écrit plusieurs ouvrages et blogs. Elle est également connue pour son style unique dans son podcast avec Hoby Ramamonjy, qu’elles utilisent pour interroger divers femmes malgaches sur le féminisme et leur culture.