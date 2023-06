JEUX MONDIAUX – SPECIAL OLYMPICS – Les trois athlètes malgaches entrent en lice dimanche

Trois athlètes malgaches sont en lice aux Jeux Mondiaux Special Olympics de Berlin, en Allemagne. Le Special Olympics est une compétition multisport dédiée uniquement aux déficients mentaux. Les porte-fanions de la Grande ile, en l’occurrence Edouard Nambinintsoa, Lucas Ambinintsoa Rakotomalala et Larissa Harifinoana, sont tous engagés aux épreuves d’athlétisme. Ils débuteront tous, ce dimanche 18 juin, par l’épreuve de sprint du 200m. Les séries s’étaleront sur deux jours, le dimanche 18 et le lundi 19 juin. La finale est programmée le mardi 20 juin. Lucas Rakotomalala est lui aussi engagé au lancer de poids. Il disputera la phase éliminatoire les 18 et 20 juin. La finale aura lieu le jeudi 22 juin. Tous les trois sont également en lice à la course de sprint court de 100m dont les séries sont programmées les 21 et 22 juin, tandis que la finale se déroulera le samedi 24 juin. Deux d’entre eux disputeront aussi le sprint long de 400m, à l’instar d’Edouard Nambinintsoa et Larissa Harifinoana. Les athlètes y sont encadrés par deux entraineurs nationaux, à savoir Fanome­zantsoa Olivier Razafima­handry et Rolland Andrianan- drasana. «Nos porte-fanions ont été sélectionnés durant les deux championnats nationaux organisés l’an passé», souligne le président du Special Olympics Madagascar (SOM), Monja Dinard. Arrivée en Allemagne ce lundi, la délégation a passé quatre jours dans la ville de Halberstadt avant de rallier Berlin ce jeudi. Ce sera la deuxième participation de Madagascar aux Jeux Mondiaux Special Olympics après la précédente édition en 2019 à Dubaï.