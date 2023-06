Infrastructure : Plus de 99% du travail achevé à la RN44

Plus de 99% du travail de rénovation à la RN44 est déjà achevé. La dernière tâche consiste à goudronner le rond-point se trouvant à Vohidiala. Tout le travail est prévu se terminer le mardi 20 juin prochain. La route reliant Moramanga à Vohidiala se fait maintenant près de 2h30 si on le faisait autrefois jusqu’à 5 à 6 heures de temps selon la voiture. Plus que quelques jours et la route désastreuse de la RN44 n’est plus qu’une anecdote.