FILIÈRE CACAO FIN – Madagascar dans la cour des grands

La réunion du Panel de cacao fin a été clôturée hier. Madagascar a été félicité par l’ICCO pour la qualité de l’Organisation.

Travail acharné. Hier s’est clôturée les deux journées de travail intensif pour le panel des experts de l’Organisation Internationale du Cacao (ICCO). Durant cette réunion à Antananarivo au cours de laquelle une vingtaine de pays a postulé avec Mada­gascar pour figuer encore dans l’annexe C de l’Accord International sur le Cacao . Si l’on croit les réactions des participants, La Grande île n’a pas eu à rougir. Mada­gas­car, qui a abrité pendant les journées du 13 et 14 Juin le panel des experts internatio­naux pour le cacao a été félicité pour la qualité de l’organisation Devant les grands de la filière Cacao représentés par un panel de douze experts internationaux de l’ICCO (Organisation Internationale du Cacao) . L’organisation, concoctée par le Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consom­mation a été félicité par les responsables de cette presti­gieuse institution internationale. Michel Arrion, Directeur Exécutif de l’ICCO a mis l’accent sur la fluidité des services, malgré le fait qu’il s’agisse d’une première pour Madagascar. « L’organisation à été très bien. Maintenant je peux vous féliciter du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous [ndlr: l’ICCO] en facilitant beaucoup le travail de nos panelistes » confie-t-il en marge de la clôture de la réunion hier au Radisson Blu Ambodivona.

Défi

Pour le Ministre de l’Indus­trialisation et du Commerce, Edgar Razafindravahy, ce fut en quelque sorte l’aboutis­sement d’un travail acharné. Surtout pour les acteurs locaux qui ont œuvré pour l’organisation de cette réunion depuis six mois. « La présentation du dossier de Madagascar a été un exercice de vérité, et les échanges avec le panel ont été fructueux. Notre délégation a présenté le travail mené par le Conseil National du Cacao (CNC) et le Ministère de l’Industria­lisation, du Commerce et de la Consom­mation (MICC) depuis ces dernières années et nos ambitions pour les prochaines années. » évoque-t-il dans son discours lors de la clôture de l’événement. Tout le défi résidait dans le fait de présenter et de défendre le dossier de la Grande île en vue de sa reconduction dans la liste l’annexe C de l’Accord Inter­national sur le Cacao fin (AIC) établi depuis 2010. Sur les questions techniques pour la suite du dossier, les démarches vont encore être poursuivies après cette réunion du panel. Pour l’heure, il s’agit de faire passer à tous les participants de cette réunion les recommandations provisoires des experts. Comme l’a expliqué Michel Arrion, Directeur Exécutif de l’ICCO. Il est aussi question, toujours selon les explications de faire parvenir à l’Organi­sation les éventuelles demandes de révision de dossier pour les pays pos­tulant à l’annexe C de l’AIC avant le 15 juillet prochain.