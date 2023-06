DONNEUR DE SANG BÉNÉVOLE – Jocelyn Rakotomalala a sauvé plus de quatre-vingt personnes

Donner du sang, c’est sauver des vies. Jocelyn Bien Aimé Rakotomalala, un sexagénaire, est fier d’avoir sauvé la vie de plus de quatre-vingt personnes, à partir de l’an 2008, où il est devenu donneur de sang volontaire. Il a offert plus de quarante poches de sang, depuis. Tous les trois mois, il se présente au Centre national de transfusion sanguine à Ampefiloha pour donner son sang. « Selon les explications, une poche de sang, c’est deux vies sauvées. C’est ce qui m’a poussé dans cette aventure, il y a quinze ans. Car en étant personnel de ce centre, j’ai constaté la difficulté des malades et de leurs familles, lorsqu’ils ont besoin de sang. », témoigne ce père de famille, hier, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang, à Anosy. Jocelyn Bien Aimé Rakotomalala sauve les autres, et sauve lui-même. « C’est bénéfique pour la santé. J’ai 61 ans. Je ne souffre d’aucune maladie. Je n’ai jamais été hospitalisé. Les maux d’estomac dont je souffrais, auparavant, ont complètement disparu. J’ai participé à l’Utop, sur une épreuve de 30 kilomètres, en 2019.», enchaine-t-il. Près de mille cinq cents donneurs de sang bénévoles sont recensés dans les quatre-vingt-neuf centres de transfusion sanguine, à Madagascar, selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2021. Ces donneurs béné­voles sont encore très faibles, par rapport aux besoins. Hier, le centre national de transfusion sanguine a sensibilisé la population à donner son sang. Le sang est gratuit pour les patients des hôpitaux publics. Dans les hôpitaux privés, ils doivent payer 85 000 ariary, pour une poche de sang.