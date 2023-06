DISPARITION DES RESSOURCES – Des pêcheurs de Toliara migrent vers le Boeny

Les autorités locales de la région Boeny ont recensé soixante-dix-neuf personnes. Ces personnes déclarent être en provenance de la commune de Tsifota, dans le district de Toliara II. Les migrants font actuellement escale au village touristique de Mahajanga, dans la région Boeny, après avoir fait un voyage de trente jours en pirogue. « Nous sommes des pêcheurs de la commune de Tsifota, située à environ 50km sur le littoral nord de Toliara. Nous faisons face à la rareté des ressources halieutiques chez nous et nous allons vers Mariarano, au nord de Mahajanga afin de chercher du poisson, » raconte l’un des migrants. Ces soixante-dix-neuf personnes sont composées d’hommes, de femmes et d’enfants. Elles sont arrivées à bord de quinze pirogues voiliers. Les pêcheurs et leurs familles attendent un vent favorable pour leurs embarcations pour pouvoir continuer de naviguer vers la destination qu’ils ont envisagée. « Nous ne voulons de conflit avec personne. Nous sommes pêcheurs de génération en génération. Nous allons juste pêcher des poissons pour pouvoir les vendre car il y en a plus beaucoup chez nous à Toliara. Nous sommes juste de passage à Mahajanga, en attendant que le vent se lève pour nous pousser vers l’Est » raconte encore une femme pêcheur. Depuis trois ans, la commune de Mariarano devient un endroit de prédilection pour les pêcheurs migrants. La communauté locale redoute ainsi la disparition à leur tour des ressources halieutiques présentes dans leurs eaux.