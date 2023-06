COUPURES DE COURANT – Retour du délestage tournant à Antananarivo

La Jirama informe ses clients à Antananarivo, sur des délestages tournants. Des problèmes sont survenus à la centrale hydroélectrique d’Andekaleka.

Après deux jours d’accalmie, le cauchemar des clients de la société de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama) revient. Des coupures de courant sont opérées dans le réseau interconnecté d’Antanana­rivo (RIA), depuis hier. « La production d’électricité de la centrale hydroélectrique d’Andekaleka est perturbée. Cela génère un gap de production d’électricité sur le RIA. Nous sommes ainsi contraints de procéder aux délestages tournants », communique la Jirama. Plusieurs quartiers du Sud, de l’Ouest et du Nord d’Antananarivo ont été touchés par ces coupures, hier, entre 13 heures et 14 heures 30, et entre 15 heures 40 et 17 heures 30. La Jirama ne précise pas jusqu’ à quand ces délestages tournants vont persister. Elle n’indique pas si ces problèmes seront résolus d’ici peu. Elle n’a pas publié d’autres programmes de coupures, jusqu’au moment où nous soumettons cet article. « Vous trouvez toujours des prétextes pour justifier la coupure. Après les problèmes de carburant, vous soulevez autre chose », pestent des clients de la Jirama.

Tarissement

La Jirama a déjà évoqué la baisse de la production des centrales hydroéle­- ctri­ques en cette saison d’hiver. Elle a diminué de 30%, au début de la saison hivernale, suite au tarissement des sources d’eau, selon Hery Tiana Rabarison, chief executive officer (CEO) p.i de la Jirama, le lundi 5 juin, lors d’une conférence de presse sur les problèmes d’acheminement de carburant qui ont provoqué de longues coupures de courant sur le RIA, au début de ce mois. Les sources d’eau vont continuer à diminuer jusqu’aux prochaines saisons pluvieuses. Le délestage pourrait s’intensifier dans les cinq mois à venir, avec ce tarissement des nappes phréatiques. La centrale hydroélectrique d’Ande­kaleka fournit près de 50% de la production d’électricité au profit du Ria, d’Antsi­rabe et de Moramanga.