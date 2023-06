CINÉMA – « Le succès n’est pas le fruit du hasard »

Plongé dans le monde de l’audiovisuel depuis 1995, Mamitiana Razafimandimby fait son retour avec Malok’ila 15.

«Être réalisateur n’est pas une tâche facile. On a dû traverser tant d’épreuves pour arriver jusque-là. Mais tous cela à la recherche de l’excellence. Malok’ila 15 le grand retour a été tourné pendant six mois. Pour moi le film est un succès. » a expilqué Mamitiana Razafimandimby, président directeur général du Scoop Digital. Au total, 45 longs métrages ont été produits par la maison de production. L’homme du cinéma malgache est un réalisateur, producteur, scénariste et cameraman. Pour lui, l’écriture des scénarios est inspirée des faits quotidiens malgaches. Et ne se contente pas tout simplement de reprendre les faits marquants de la société. Mais effectuant des recherches approfondies. Pour le cas du Malok’ila 15, au total 4 scénaristes ont cogité pour la scénarisation. D’après le scénariste « Écrire une histoire s’avère être facile mais le faire aimer par le public est très difficile. »

Le réalisateur doit être présent lors de l’étape de pré-production, de production et de la post-production. Concernant les acteurs, ils sont censés suivre des formations pour être performants dans leur rôle. C’est le cas pour le Scoop Digital. Pendant le tournage, « on subit beaucoup de pression et de stress. C’est pesant et on a besoin des moyens car il y a tant de choses à gérer. » selon le réalisateur de Malok’ila. Depuis 1995, Mamitiana Razafimandimby a déjà plongé dans le monde de l’audiovisuel. En entamant une carrière en tant que technicien, cadreur et cameraman. Après, en 2000, il est devenu réalisateur d’une émission télévisée de divertissement, de sport…De 2003 à 2005, une immersion dans le monde de la scénarisation. En 2005, la première production du film Andrebabe. En 2006, après le feuilleton Jiaby Jiaby, le film Malok’ila 1 est lancé. L’année 2014 a été marqué par la sortie du Malok’ila 14. Neuf ans après, le Malok’ila 15 est réapparu sur l’écran malgache.