BASKETBALL- U19 – Les Ankoay débutent leur stage en Serbie

Les jeunes Ankoay garçons U19 sont bien arrivés en Serbie pour effectuer leur stage de dix jours. Avant de commencer les choses sérieuses de la Coupe du monde de Debrecen en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet, la Fédéra­tion malgache de basketball n’a pas lésiné sur les moyens pour envoyer les jeunes Ankoay U19 se perfectionner. Car elle reste fidèle à son principe de mettre tous les atouts du côté de ses joueurs. Une fois arrivés en Serbie, les protégés d’Aimé Randria (coach Mémé) ont tout de suite procédé à leur premier entrainement à l’Academy Vizura. « Notre système d’éducation et de formation pourrait grandement profiter aux basketteurs de tous âges qui souhaitent améliorer leurs compétences. Que vous veniez seul, entre amis ou en équipe à la Vizura Basketball Academy, pour une semaine ou un mois, ou toute une année scolaire, ou pour un entraînement intense, vous vivrez un développement de haut niveau que vous n’oublierez jamais », confie le communiqué dans la page de l’académie Vizura.

Le stage de formation de dix jours en Serbie consiste à renforcer les acquis de chaque joueur et à corriger les imperfections à neuf jours du début de la Coupe du monde. Madagascar se trouve dans le groupe B où évoluent le Liban, les États-Unis d’Amérique et la Slovénie. Madagascar affrontera les Américains, le 24 juin à 13h30, heure de la Hongrie, mais à 12h30 à Madagascar. Le 25 juin, Madagascar entamera son deuxième match, contre le Liban, à 19h30, heure malgache. Le 26 juin est une journée de repos pour nos porte-fanions avant d’affronter la Slovénie le lendemain à 15 heures (heure malgache). Le coach de l’équipe nationale Ankoay U19 garçons Alain Aimé Marcel Randria explique: « Il faut bien se préparer et bien affronter la réalité. Les jeunes Ankoay auront quelques jours pour le faire et je crois qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes durant la Coupe du monde. »